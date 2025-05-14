CHP’li İBB’nin milyonuk hatası! İstanbul’da durum vahim | Metrobüs faciası göz göre göre geldi! Sürücülere eğitim 2 hafta vebal ömürlük

Uzmanların ortak görüşü ise söylentilerde olduğu gibi 'hipnoz' değil yüksek hız. Trafik uzmanları 70 kilometrelik hız limitinin o yol için çok yüksek olduğu görüşünde, hele duraklara yaklaşırken.

(Takvim Gazetesi)

UZMANLAR UYARIYOR

Son kaza için uzmanların yorumu şöyle; "Sürücüyü sürekli aynı hatta çalıştırırsanız yine tehlike ortaya çıkar ve derinlik algısı kaybolur. Bu hatta da derinlik algıları kaybolduğu için kaza yapıyorlar. Kazanın sebebinde derinlik algısı kaybolmuş bir sürücü var."

Bir uzman, "Almanya'da metrobüs hattında kaza alıyor mu ya da Hollanda'da? Yok değil mi? Bisikletler bile birbirine çarpmıyor" diyor.

İstanbul Beylikdüzü'nde Ebru Heper'in ölümü, 57 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan metrobüs kazasında şoför Şaban Şahin tutuklandı.