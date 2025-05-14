CHP'li İBB'nin milyonuk hatası! İstanbul'da durum vahim | Metrobüs faciası göz göre göre geldi! Sürücülere eğitim 2 hafta vebal ömürlük
İstanbul'da metrobüs faciaları bitmedi. Beylikdüzü’ndeki kazada Ebru Heper hayatını kaybetti. Şoför hapse gönderildi. İddialar vahimdi, İBB’nin milyonlarca TL’ye yaptırdığı beton yol çok kaygan. Sürücüler ise 2 haftalık eğitimle direksiyona geçiyor. Öte yandan metrobüs kazalarında dün yine faciadan dönüldü. Durup dururken yanmaya başlayan araç zor söndürüldü. Uzmanlar araçların bakımsız, şoförlerin eğitimsiz, 70 kilometre hızın yüksek olduğu görüşünde. Döşenen beton yol da tartışılıyor.
2024 yılında metrobüsler 6 kaza yaptı. 2025'te de ilk 5 ayda 3 metrobüs kazası yaşandı.
10 Mayıs günü yaşanan kazada 37 yaşındaki Ebru Heper hayata veda etti. 40 kişi yaralandı.
Duran metrobüse arkadan çarpan metrobüsün şoförü yolcuları kapıdan dışarı savurdu.