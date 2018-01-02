Gösteriş saati

Ünlü işadamı AliAğaoğlu, yeni yılı kendisinden39 yaş küçük sevgilisiDuygu Su Gürpınar'labirlikte karşılarken çocuklarıUludağ'a çıkarma yaptı.Geçtiğimiz yıl görkemlidüğünle dünyaevine girenişadamının kızı Sena, yılbaşınıeşi Koray Kırcal'labirlikte Uludağ'daki MyMountain Ağaoğluisimli otelde karşıladı.
ZAMANI DEĞERLİ
Evlenirken Sena Ağaoğlu'na10 karatlık ve 3 milyondeğerindeki tektaş pırlantayüzük takıp düğün için de birservet harcayan Koray Kırcal,bu kez saatiyle dikkat çekti.Damat Kırcal'ın kolundakikırmızı renkli Richard Millemarka özel seri saatinfiyatının yaklaşık 3 milyonTL olduğu öğrenildi.
Koray Kırcal'ın taktığı Richard Mille marka saatleri, dünyaca ünlü yıldızlar, sporcular ve devlet adamları tarafından sıklıkla tercih ediliyor.
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