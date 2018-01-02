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Gösteriş saati

’na evlenirken 3 milyon TL’lik tektaş yüzük takan , bu kez saatiyle olay oldu. ı Uludağ’da karşılayan damadın saati 3 milyon TL!

Gösteriş saati
Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu, ı kendisinden 39 yaş küçük sevgilisi Duygu Su Gürpınar'la birlikte karşılarken çocukları Uludağ'a çıkarma yaptı. Geçtiğimiz yıl görkemli düğünle dünyaevine giren işadamının kızı Sena, yılbaşını eşi Koray Kırcal'la birlikte Uludağ'daki My Mountain Ağaoğlu isimli otelde karşıladı.

ZAMANI DEĞERLİ
Evlenirken 'na 10 karatlık ve 3 milyon değerindeki tektaş pırlanta yüzük takıp düğün için de bir servet harcayan , bu kez saatiyle dikkat çekti. Damat Kırcal'ın kolundaki kırmızı renkli Richard Mille marka özel seri saatin fiyatının yaklaşık 3 milyon TL olduğu öğrenildi.


Koray Kırcal'ın taktığı marka saatleri, dünyaca ünlü yıldızlar, sporcular ve devlet adamları tarafından sıklıkla tercih ediliyor.
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