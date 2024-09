Türk hekimleri yine tarih yazdı! Dünyaya parmak ısırtan operasyon: 7’li çapraz nakil

Dünyaya parmak ısırtan operasyon: 7'li çapraz nakil (MGC)



ÇAPRAZ NAKİL NASIL YAPILIYOR?



İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü, Temmuz 2022'de gerçekleştirdiği dünyanın ilk 4'lü çapraz naklini internet sitesinde bir örnekle anlattı: Deniz bir karaciğer hastası. Ahmet kızı Deniz'e karaciğerinin bir lobunu bağışlamaya gönüllü. Ancak ciğer lobu çocuk bir hasta için çok büyük olması sebebiyle bağışta bulunamıyor. Ali bir karaciğer hastası. Banu abisi Ali'ye karaciğer bağışı için gönüllü. Fakat Banu'nun sağ lobu Ali için yeterli boyutta değil. Büşra bir karaciğer hastası. Cemal eşi Büşra'ya bağış için gönüllü. Ancak kan grupları uymuyor. Can bir karaciğer hastası. Derin babası Can için bağışçı olmaya gönüllü. Fakat Derin'in sağ lobu dahi babası Can için yeterli boyutta değil. Dört hastanın ve bağışçılarının birbirleriyle olan uyumsuzluk sorunu çapraz eşleştirmeyle gideriliyor. İşte 7'li çapraz nakil de aynı mantıkta yapıldı.

