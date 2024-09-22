Türk hekimleri yine tarih yazdı! Dünyaya parmak ısırtan operasyon: 7’li çapraz nakil

Prof. Dr. Sezai Yılmaz (DHA)



"TARİHİ GÜN"

Dünyada bugüne kadar 17 tane üçlü çapraz karaciğer nakli yapıldığını, bunların 14'ünün İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirildiğini anlatan Yılmaz, "Şimdiye kadar dünyada 7 tane dörtlü çapraz karaciğer nakli yapıldı, bunların hepsi Malatya'da gerçekleştirildi. 3 tane altılı, 3 tane beşli çapraz karaciğer nakli yapıldı. Bunların da hepsi burada gerçekleştirildi. Yedili çapraz karaciğer naklini yine ilk kez biz yapmıştık, bugün tarihi bir gün, ikinci yedili çapraz karaciğer naklini de biz yaptık" şeklinde konuştu.



Çapraz karaciğer nakli, kan grubu veya doku uyumsuzluğu nedeniyle doğrudan nakli yapılamayan hastalar için geliştirilen bir yöntem. Bu işlemde, iki veya daha fazla karaciğer bağışçısı ve alıcısı arasında uyumlu eşleştirmeler yapılıyor, böylece her alıcı, kendisine uygun bir karaciğer alabiliyor. Nakil operasyonları genellikle eşzamanlı olarak gerçekleştiriliyor ve her alıcı, kendisi için en uygun karaciğeri almış oluyor.