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Başkan Erdoğan'dan Türkiye-İtalya İş Forumu'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Türkiye-İtalya İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. İtalya ile 2020 yılında 17,3 milyar olan ticaret hacminin 4 yılda neredeyse 2 katına çıktığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, daha fazla yatırımcıyı Türkiye'de görmek istediklerini bildirdi. Türk iş dünyasının yaşadığı vize sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "İtalyan iş çevrelerinin AB kurumları nezdinde bu konuyu gündeme getirmelerinin iki tarafın yararına olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 18:49 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 19:04
Başkan Erdoğan’dan Türkiye-İtalya İş Forumu’nda önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Türkiye-İtalya İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İTALYANLARA AB ÇAĞRISI
Türkiye'ye uygulanan vize politikasına ilişkin çağrı yapan Erdoğan, "İş dünyamızın vize konusunda yaşamış oldukları güçlüklerin ekonomik ilişkilerimize ket vurduğunu görüyoruz. İtalyan iş çevrelerinin AB kurumları nezdinde bu konuyu gündeme getirmelerinin iki tarafın yararına olacağını düşünüyorum." dedi.


Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gümrük tarifeleri üzerinden yaşanan restleşmeleri yakında takip ediyoruz. Benzer süreçlerden yara almadan çıktık. Bugün de aynı başarıyı sergileyeceğimize inanıyorum.

Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara, savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan depreme rağmen büyümeyi sürdürüyor

Depremden bu yana geçen sürede 201 binden fazla konutun anahtarlarını evini kaybeden vatandaşlarımıza teslim ettik.

Ülkemizin en güçlü sektörlerinden biri olan savunma sanayi alanındaki ihracatımız 7 milyar 154 milyon TL'ye çıktı.

İHRACAT İKİ KATINA ÇIKTI
2020 yılında 17,3 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmimiz 2024 yılında neredeyse ikiye katlanarak 32 milyar doları aştı.

İTALYAN YATIRIMCILARA ÇAĞRI
Türk firmaları nasıl İtalya'yı Avrupa pazarına açılan bir kapı olarak görüyorsa biz isteriz ki İtalyan firmaları da Türkiye'yi Asya'ya, Orta ve Uzak Doğu'ya açılan bir kapı olarak görsünler. Daha fazla yatırımcıyı Türkiye'de görmek istiyoruz.

ENGELLERİ KALDIRDIK
Ekonomik iş birliği salt hükumetlerin çabasıyla gelişmez, iş dünyasının elini taşın altına koyması lazım. Biz engelleri kaldırdık kaldırmaya devam ediyoruz.

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