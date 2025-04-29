"Valinin yeğeniyim" yalanı tutmadı! Trafik magandasının çakarlı şovu emniyette bitti

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 19:56

ÇAKARLI TRAFİK MAGANDASI YAKALANDI Sürücünün yanındaki kişi ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri harekete geçti. Çakarlı araç kullanarak trafikte öncelik sağlamak isteyen sürücü S.O.(22) isimli şahıs yakalandı.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Sürücü S.O.'ya toplamda 146 bin 134 TL para cezası kesilirken, sürücü belgesi 30 gün süre ile geçici olarak geri alındı. Araç ise 30 gün süre ile trafikten men edildi.

DAVUT GÜL'ÜN YEĞENİ DEĞİL

Ayrıca sürücü S.O. hakkında adli işlem başlatıldı. Sürücü S.O.'nun işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan sürücünün, İstanbul Valisi Davut Gül'ün yeğeni olmadığı belirtildi.