"Valinin yeğeniyim" yalanı tutmadı! Trafik magandasının çakarlı şovu emniyette bitti
İstanbul Sarıyer'de çakarlı aracı nedeniyle kendisine tepki gösteren sürücüye 'Valinin yeğeniyim' diyerek uzaklaşan şahıs yakalandı. Sürücüye 146 bin 134 TL para cezası kesilirken, ehliyeti 30 gün süreyle geri alındı. Ayrıca sürücünün, İstanbul Valisi Davut Gül'ün yeğeni olmadığı öğrenildi.
Sarıyer Cendere Caddesi Ayazağa katılım mevkiinde araç kullanan şahıs, önüne geçmeye çalıştığı sürücünün kendisine tepki göstermesi üzerine "Valinin yeğeniyim" diyerek uzaklaştı.
ÇAKARLI TRAFİK MAGANDASI YAKALANDI
Sürücünün yanındaki kişi ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri harekete geçti. Çakarlı araç kullanarak trafikte öncelik sağlamak isteyen sürücü S.O.(22) isimli şahıs yakalandı.
TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Sürücü S.O.'ya toplamda 146 bin 134 TL para cezası kesilirken, sürücü belgesi 30 gün süre ile geçici olarak geri alındı. Araç ise 30 gün süre ile trafikten men edildi.
DAVUT GÜL'ÜN YEĞENİ DEĞİL
Ayrıca sürücü S.O. hakkında adli işlem başlatıldı. Sürücü S.O.'nun işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan sürücünün, İstanbul Valisi Davut Gül'ün yeğeni olmadığı belirtildi.