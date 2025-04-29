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Çocukların parasına el konuldu denildi: CHP'nin "kumbara" yalanı tutanakta ifşa oldu! Arama görüntüleri ortaya çıktı

CHP'li İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk ve terör" soruşturması kapsamında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un gözaltına alındığı sırada evinde yapılan arama anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 23:27 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 23:42
Çocukların parasına el konuldu denildi: CHP’nin kumbara yalanı tutanakta ifşa oldu! Arama görüntüleri ortaya çıktı

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CHP'li İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk ve terör" soruşturması kapsamında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un gözaltına alındığı sırada evinde yapılan arama anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Murat Ongun'un evinde yapılan aramanın görüntüleri ortaya çıktı!

EVDE DÖVİZ VE TL ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "yolsuzluk ve terör" soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'a ait evinde yapılan aramalara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Özgür Karabat, Murat Ongun, Zeynep Ongun, Cemal Canpolat, Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğluÖzgür Karabat, Murat Ongun, Zeynep Ongun, Cemal Canpolat, Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu

Aramalarda, evin çeşitli yerlerinde saklı olan toplamda 83 bin 700 TL, 227 dolar, 31 bin 50 euro, bin 640 sterlin ele geçirildi.

Zeynep Ayten Gözdem Ongun emniyette verdiği ifadede, 13 bin 800 TL paranın oğlunun bayram harçlığı olduğunu belirtirken, yapılan incelemede ise 13 bin 800 TL'nin kasadan diğer yabancı para birimleri ile birlikte alındığı ele geçirildiği öğrenildi.

Öte yandan, evden herhangi bir kumbara içerisinden para alınmadığı ve bu tür iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

CHP'nin "kumbara" yalanı tutanakta ifşa oldu!

"TUTANAKTA HER ŞEY KAYITLI"
A Haber muhabiri Mehmet Karataş, canlı yayında yaptığı açıklamada soruşturmaya dair bazı medya organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Karataş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

(Takvim.com.tr)(Takvim.com.tr)

KUMBARADAN DEĞİL, KASADAN ÇIKTI
Karataş'ın aktardığına göre, yapılan aramalarda ele geçirilen paralar resmi tutanakla kayıt altına alındı ve Gözdem Ongun tarafından imzalandı. Tutanağa göre 13 bin 800 TL için "çocuğun bayram harçlığı" açıklaması yapıldı ancak bu paranın bir kumbaradan değil, kasadan çıktığı belirtildi. Çocuk kumbarasına el konulduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

KÜPE İDDİASI DA ASILSIZ
Evde kız çocuklarına ait olduğu öne sürülen küpelerle ilgili de açıklamada bulunan Karataş, "Küpeler altın mı diye bakıldı" şeklindeki ifadelerin doğru olmadığını belirtti. Polis ekiplerinin, prosedür gereği yalnızca altın, pırlanta ya da kıymetli eşyaları kayda aldığını, bu işlemlerin standart uygulama olduğunu ifade etti.

Karataş, kamuoyuna yansıyan haberlerde yapılan duygu sömürüsüne dikkat çekerek, yürütülen soruşturmanın ciddi bir maddi trafiğe dair olduğunu söyledi. "Polis burada İstanbullunun hakkını savunuyor. Ortada ciddi bir para trafiği ve şaibeli kaynaklar var. Kumbarayla değil, kasalar dolusu parayla ilgili bir soruşturma yürütülüyor" dedi.

Soruşturmanın ciddiyetine rağmen, çeşitli iddialarla kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığını belirtti.

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