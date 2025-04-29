Çocukların parasına el konuldu denildi: CHP'nin "kumbara" yalanı tutanakta ifşa oldu! Arama görüntüleri ortaya çıktı

EVDE DÖVİZ VE TL ELE GEÇİRİLDİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'na yönelik "yolsuzluk ve terör" soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'a ait evinde yapılan aramalara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Özgür Karabat, Murat Ongun, Zeynep Ongun, Cemal Canpolat, Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu



Aramalarda, evin çeşitli yerlerinde saklı olan toplamda 83 bin 700 TL, 227 dolar, 31 bin 50 euro, bin 640 sterlin ele geçirildi.



Zeynep Ayten Gözdem Ongun emniyette verdiği ifadede, 13 bin 800 TL paranın oğlunun bayram harçlığı olduğunu belirtirken, yapılan incelemede ise 13 bin 800 TL'nin kasadan diğer yabancı para birimleri ile birlikte alındığı ele geçirildiği öğrenildi.



Öte yandan, evden herhangi bir kumbara içerisinden para alınmadığı ve bu tür iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

"TUTANAKTA HER ŞEY KAYITLI"

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, canlı yayında yaptığı açıklamada soruşturmaya dair bazı medya organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Karataş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: