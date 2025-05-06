SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ankara merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı kararı

Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik 2 ayrı soruşturma kapsamında 5'i Türk vatandaşı, 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 08:17 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 08:41
Ankara merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı kararı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik 2 ayrı soruşturma kapsamında 5'i Türk vatandaşı, 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında, Suriye ve Irak'ta DEAŞ adına faaliyette bulundukları tespit edilen 5'i Türk vatandaşı 27 şüpheli belirlendi. DEAŞ terör örgütüne maddi kaynak sağlamak suretiyle 'Terörizmin finansmanı' suçunu işledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 7 ilde, eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Lübnan’daki çağrı cihazı saldırısı sonrası MİT siyonist tuzağı İstanbul’da bozdu! Türk istihbaratı Mossad’ı patlattı
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet etti! Ankara Gazze’de kalıcı barış ve ateşkes için iş birliğine hazır... Suriye mesajı
Türk Telekom
İslam Memiş 7 Mayıs’ı işaret etti: Sürpriz gram altın tahmini! Alalım mı bekleyelim mi?
Özgür Özel’e saldırmıştı! Selçuk Tengioğlu ile CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun olay öncesi tokalaştığı görüntüler ortaya çıktı
SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Meteoroloji o illeri uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor: 30 dereceyi aşacak! İstanbul, Gebze, Kocaeli...
Fenerbahçe’de Beşiktaş mağlubiyeti sonrası kongre harekatı! Camiada istenmeyen adam Ali Koç
4 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMASI | Memurun Temmuz maaşı netleşiyor! Kim ne kadar alacak?
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Avrupa devleri de peşinde
Mayıs yine onun! Galatasaray son 40 yılda 17. kez şampiyonluk yaşayacak
Hadise vergiden kaçmak için Avrupa’yı seçti! Konser başına 100 bin Euro cebe atıyor
Fenerbahçe hem masada hem sahada kaybetti! 1 yıllık Mourinho faturası 4.7 milyar lira
Bakan Yerlikaya duyurdu: CHP lideri Özgür Özel’in ailesini tehdit eden şüpheli kıskıvrak yakalandı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye’de yeni aşama mesajı! Yakın zamanı işaret etti
Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede
CANLI | AKM’de zaman ayarlı provokasyon! Özgür Özel’e saldırıda gözaltı sayısı 2’ye yükseldi | Otel işletmecisi açıkladı: 3 kişilik paylaşımlı odada kalıyor
Başkan Erdoğan’dan deprem turistlerine kentsel dönüşüm tepkisi: Kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz
Eziyet ve cinsel taciz! Katil Selçuk Tengioğlu’nun öldürdüğü çocuklarının öğretmeni vahşeti anlattı: Peruğunu çıkardı saçları...
Miras kavgasına tutuşan FETÖ’cüler Avrupa’da birbirlerini dolandırmaya başladı! İtiraf kainat iblisi Gülen’in damadından geldi