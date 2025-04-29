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CHP lideri Özel'den yolsuzluk çıkarması! Türkiye'yi Batı'ya şikayet etmeye doyamadı | Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

CHP lideri Özgür Özel, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan 560 milyar liralık rüşvet çarkını ve ardından gündeme bomba gibi düşen skandalları görmezden geldi. Özel, Türkiye'yi Batı'ya şikayet etmeye doyamadı. Türkiye’yi ve bağımsız yargıyı hedef alan açıklamalar yaparak İtalya basınına konuştu.

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 18:27 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 18:47
CHP lideri Özel’den yolsuzluk çıkarması! Türkiye’yi Batı’ya şikayet etmeye doyamadı | Başkan Erdoğan’ı hedef aldı

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Türkiye'yi Batı medyasına şikayet etmeye doyamayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez de İtalyan basınına konuştu. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet çetesinin ifşa olmasının ardından sık sık Batılı kuruluşlara demeç veren Özel, belediyedeki skandalları örtbas için algı operasyonlarına soyundu.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Daha önce Financial Times, CNN gibi kuruluşlara yaptığı açıklamalarda "Türkiye'de demokrasi yok" tablosu çizen Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ziyareti öncesi skandal açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan ile Meloni (AA)Başkan Erdoğan ile Meloni (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN'A KARŞI ALGI OPERASYONU
Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi alelacele İtalyan basınına konuşan Özel, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetine icabetle, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya giden Başkan Erdoğan'a karşı algı operasyonuna soyunan Özel, bir kez daha Türk yargısını hedef gösterdi.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

İtalyan Corriere Della Sera adlı gazeteye konuşan Özel, "Erdoğan Türkiye'de demokrasi olduğunu ve gerici bir dönüş olmadığını söyleyecek. Eğer politikacıları ve İtalyan halkını buna inandırmayı başarırsa, o zaman Pisa Kulesi'nin dik olduğunu da yalanlanmadan söyleyebilecektir. Aksine, eğildiği doğrudur, tıpkı ülkemizde bir darbe olduğunun doğru olduğu gibi." ifadeleriyle algı operasyonu yürüttü.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

AVRUPA'DAN DESTEK ARAYIŞI
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına yönelik tek bir açıklama yapmayan Özel, Avrupa'dan istediği desteği görememesinden de yakındı.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"Avrupa'nın Türkiye'deki gelişmeler karşısında net bir tavır almaması temel değerleriyle çelişiyor. İtalya gibi ülkelerin ülkemizde serbest seçim hakkına yönelik tehditler karşısında sessiz kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Demokrasi ve adalet için ayağa kalkmaları ve Avrupa değerlerini tanımlayan temel ilkeleri aktif olarak desteklemeleri elzemdir." sözleriyle kendisine destek aradı.

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