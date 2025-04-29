CHP lideri Özel’den yolsuzluk çıkarması! Türkiye’yi Batı’ya şikayet etmeye doyamadı | Başkan Erdoğan’ı hedef aldı

Türkiye'yi Batı medyasına şikayet etmeye doyamayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez de İtalyan basınına konuştu. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet çetesinin ifşa olmasının ardından sık sık Batılı kuruluşlara demeç veren Özel, belediyedeki skandalları örtbas için algı operasyonlarına soyundu.
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Daha önce Financial Times, CNN gibi kuruluşlara yaptığı açıklamalarda "Türkiye'de demokrasi yok" tablosu çizen Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ziyareti öncesi skandal açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan ile Meloni (AA)
BAŞKAN ERDOĞAN'A KARŞI ALGI OPERASYONU
Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi alelacele İtalyan basınına konuşan Özel, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetine icabetle, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya giden Başkan Erdoğan'a karşı algı operasyonuna soyunan Özel, bir kez daha Türk yargısını hedef gösterdi.