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TAKVİM CHP'deki büyük kavgayı açıklıyor! Özgür Özel İmamoğlu'nun istediği ismi listeye yazmadı: Gökhan Günaydın'ın istifası istendi

Takvim.com.tr, CHP'de 19 Mart sonrası kapalı kapılar ardında edilen büyük bir kavgaya ışık tutuyor. Kavganın 3 aktörü Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Gökhan Günaydın. Ana konusu ise olağanüstü kurultay... Özgür Özel, İmamoğlu'nun anahtar listede görmek istediği Tarık Balyalı'yı listeye almadı. Bununla da kalmayıp İmamoğlu'na yakın isimlere kesik attı. Daha sonra CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a iki kez "İstifa et seni anahtar listeye yazayım, MYK'ya alayım" teklifi götürdü. İkisinde de reddedildi. Özel'in prangalarından kurtulmak istediği, 3'lü arasında soğuk rüzgarlar estiği kulislerde konuşuluyor.

Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 17:08 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 17:30
TAKVİM CHP’deki büyük kavgayı açıklıyor! Özgür Özel İmamoğlu’nun istediği ismi listeye yazmadı: Gökhan Günaydın’ın istifası istendi

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Yolsuzlukluk soruşturması, şaibeli kurultay ve iptali istenen olağanüstü kurultayla iyice köşeye sıkışan Cumhuriyet Halk Partisi, kendi içinde de birbirini yiyor.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası bir dizi "Özgürleşme" hamlesinde bulunan Özgür Özel, olağanüstü kurultayla partide "tam kontrol" sağlamayı hedefledi. Özel'in firesiz onaylanan anahtar listesinde İmamoğlu'na yakın bazı isimler de kesik yedi.

ÖZGÜR ÖZEL VE GÖKHAN GÜNAYDIN ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR ESİYOR

İmamoğlu'nun Özel'in kendisinden habersiz bir şekilde partiyi olağanüstü kurultaya götürmesinden oldukça rahatsız olduğu bu durumu "Partiyi yeniden dizayn girişimi" olarak gördüğü bilinirken Özgür Özel ve Gökhan Günaydın arasında soğuk rüzgarlar estiği söyleniyor.

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Özgür Özel (Takvim.com.tr)CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Özgür Özel (Takvim.com.tr)

GÜNAYDIN'DAN ÖZEL'E: BİZE SORMADAN NEDEN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI ALDIN?

Günaydın'ın Özel'e "Bize sormadan neden olağanüstü kurultay kararı aldın" diye tepki gösterdiği öğrenildi. CHP tabanının Özgür Özel'in "kayyum" söylemini gerçekçi bulmadığı, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek için böyle bir söylem geliştirdiği konuşuluyor.

Olağanüstü kurultay sürecinde Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında ipleri gerek bir diğer olay ise listeler oldu.

Ekrem İmamoğlu Özel'den Tarık Balya'lı listeye yazmasını istedi, Özel listeye yazmadı (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu Özel'den Tarık Balya'lı listeye yazmasını istedi, Özel listeye yazmadı (Takvim.com.tr)


İMAMOĞLU'NUN İSTEDİĞİ İSMİ ANAHTAR LİSTEYE ALMADI

Özel blok liste ile Parti Meclisi'ni belirleyip İmamoğlu vesayetinden kurtulmak istedi. Bu durumu gören İmamoğlu ve çekirdek ekibi çarşaf liste için bastırdı. Daha sonra Özel anahtar liste çıkardı.

Gazeteci Ece Sevim'in aktardığına göre; İmamoğlu Silivri'den avukatları aracılığıyla Özgür Özel'e "Tarık Balyalı'yı anahtar listeye yaz" mesajı gönderdi. Ancak Özel, hem Balyalı'yı anahtar listeye almadı hem de İmamoğlu'na yakın bazı isimlere kesik attı.

Özgür Özel, Gökhan Günaydın'dan istifasını istedi (Takvim.com.tr)Özgür Özel, Gökhan Günaydın'dan istifasını istedi (Takvim.com.tr)



ÖZGÜR ÖZEL GÖKHAN GÜNAYDIN'IN İSTİFASINI İSTEDİ... İKİ KEZ SORDU İKİSİNDE DE REDDEDİLDİ

Öte yandan CHP kulislerinde Özgür Özel'in olağanüstü kurultay öncesi CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan istifasını istediği konuşuluyor.

Buna göre; Günaydın'a "İstifa et, seni anahtar listeme yazayım. Böylece seçilince MYK'ya alırım seni. Artık böyle devam et" teklifiyle giden Özel reddedildi.

Kurultay sabahı Özel, bir kez daha Gökhan Günaydın'dan istifasını istedi, yine reddedildi.

Özel'in "İstifa et seni anahtar listeye yazayım, MYK'ya alayım" teklifinin altında ise başka bir plan yatıyor.

Özel'in Günaydın'ı İmamoğlu'na yakın olduğu için Meclis'te saf dışı bırakıp yerine başka birini getirmek istediği değerlendiriliyor.

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TÜRKİYE İLK TAKVİM'DEN OKUDU: ÖZGÜR ÖZEL ÖNDER SAV'A SIĞINDI

Hatırlanacağı üzere olağanüstü kurultaya giden süreçte CHP'nin derinlerinden olan Önder Sav, Özgür Özel'in akıl hocası oldu.

"Beni prangalarımdan kurtar" diyen Özel'e yol haritası çizen Sav, olağanüstü kurultayın stratejik detaylarını da belirledi.

Özel'in Sav'la yaptığı sır görüşmeyi kurultaydan iki gün önce Takvim.com.tr gündeme getirdi.

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