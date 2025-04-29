TAKVİM CHP’deki büyük kavgayı açıklıyor! Özgür Özel İmamoğlu’nun istediği ismi listeye yazmadı: Gökhan Günaydın’ın istifası istendi

Yolsuzlukluk soruşturması, şaibeli kurultay ve iptali istenen olağanüstü kurultayla iyice köşeye sıkışan Cumhuriyet Halk Partisi, kendi içinde de birbirini yiyor.
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası bir dizi "Özgürleşme" hamlesinde bulunan Özgür Özel, olağanüstü kurultayla partide "tam kontrol" sağlamayı hedefledi. Özel'in firesiz onaylanan anahtar listesinde İmamoğlu'na yakın bazı isimler de kesik yedi.
ÖZGÜR ÖZEL VE GÖKHAN GÜNAYDIN ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR ESİYOR
İmamoğlu'nun Özel'in kendisinden habersiz bir şekilde partiyi olağanüstü kurultaya götürmesinden oldukça rahatsız olduğu bu durumu "Partiyi yeniden dizayn girişimi" olarak gördüğü bilinirken Özgür Özel ve Gökhan Günaydın arasında soğuk rüzgarlar estiği söyleniyor.