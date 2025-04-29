TAKVİM CHP’deki büyük kavgayı açıklıyor! Özgür Özel İmamoğlu’nun istediği ismi listeye yazmadı: Gökhan Günaydın’ın istifası istendi

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Yolsuzlukluk soruşturması, şaibeli kurultay ve iptali istenen olağanüstü kurultayla iyice köşeye sıkışan Cumhuriyet Halk Partisi, kendi içinde de birbirini yiyor.



Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası bir dizi "Özgürleşme" hamlesinde bulunan Özgür Özel, olağanüstü kurultayla partide "tam kontrol" sağlamayı hedefledi. Özel'in firesiz onaylanan anahtar listesinde İmamoğlu'na yakın bazı isimler de kesik yedi.



ÖZGÜR ÖZEL VE GÖKHAN GÜNAYDIN ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR ESİYOR



İmamoğlu'nun Özel'in kendisinden habersiz bir şekilde partiyi olağanüstü kurultaya götürmesinden oldukça rahatsız olduğu bu durumu "Partiyi yeniden dizayn girişimi" olarak gördüğü bilinirken Özgür Özel ve Gökhan Günaydın arasında soğuk rüzgarlar estiği söyleniyor.

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Özgür Özel (Takvim.com.tr)



GÜNAYDIN'DAN ÖZEL'E: BİZE SORMADAN NEDEN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI ALDIN?



Günaydın'ın Özel'e "Bize sormadan neden olağanüstü kurultay kararı aldın" diye tepki gösterdiği öğrenildi. CHP tabanının Özgür Özel'in "kayyum" söylemini gerçekçi bulmadığı, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek için böyle bir söylem geliştirdiği konuşuluyor.



Olağanüstü kurultay sürecinde Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında ipleri gerek bir diğer olay ise listeler oldu.