TAKVİM CHP’deki büyük kavgayı açıklıyor! Özgür Özel İmamoğlu’nun istediği ismi listeye yazmadı: Gökhan Günaydın’ın istifası istendi

ÖZGÜR ÖZEL GÖKHAN GÜNAYDIN'IN İSTİFASINI İSTEDİ... İKİ KEZ SORDU İKİSİNDE DE REDDEDİLDİ



Öte yandan CHP kulislerinde Özgür Özel'in olağanüstü kurultay öncesi CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan istifasını istediği konuşuluyor.



Buna göre; Günaydın'a "İstifa et, seni anahtar listeme yazayım. Böylece seçilince MYK'ya alırım seni. Artık böyle devam et" teklifiyle giden Özel reddedildi.



Kurultay sabahı Özel, bir kez daha Gökhan Günaydın'dan istifasını istedi, yine reddedildi.



Özel'in "İstifa et seni anahtar listeye yazayım, MYK'ya alayım" teklifinin altında ise başka bir plan yatıyor.



Özel'in Günaydın'ı İmamoğlu'na yakın olduğu için Meclis'te saf dışı bırakıp yerine başka birini getirmek istediği değerlendiriliyor.