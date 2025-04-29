CHP’nin eski Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu jammer kullandı mı?

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Etiler'deki Le Meridien Otel'de yaptığı gizli görüşmeye bavul ile gidip kameraları bantlatması siyaset gündemine bomba gibi düştü.
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Etiler'deki Le Meridien Otel'de yaptığı gizli görüşmeye bavul ile gidip kameraları bantlatması siyaset gündemine bomba gibi düştü.
Akıllarda "Bavulun içinde ne var?" sorusu gelirken yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına giren görüntüleri aklamak için çabalayan CHP'nin önce İstanbul İl Başkanı "Bavul içerisinde jammer var" itirafında bulundu.
Jammerın izinsiz kullanımının suç olduğu ortaya çıkınca CHP Genel Başkanı Özgür Özel, #Ekremİmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu için kullandığını ima etti. Peki CHP'nin geçmiş cumhurbaşkanı adayları #Muharremİnce ve #KemalKılıçdaroğlu #jammer kullandı mı? İşte yanıtı pic.twitter.com/IUDxksbLyk— Takvim (@takvim) April 29, 2025
Ancak hem Emniyet Genel Müdürlüğü hem de İçişleri Bakanlığı izinsiz jammer kullanımının bir suç olduğunu açıkladı.
Durumun vahametinin farkına varan CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu kez CHP yandaşı gazeteci Fatih Altaylı'nın yayınına çıkıp İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılaştırdı. Özel, "Cumhurbaşkanı hangi ihtiyaçtan jammer kullanıyorsa bizim Cumhurbaşkanı adayımız da o ihtiyaçtan kullanıyor" dedi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU VE MUHARREM İNCE JAMMER KULLANDI MI?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Cumhurbaşkanı adayı kullanır" cevabının ardından partinin eski Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun jammer kullanıp kullanmadığını merak ettik.
Takvim.com.tr olarak ulaştığımız Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine yönelttiğimiz "Siz CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıyken jammer kullandınız mı?" sorusuna "Hayır ben hiçbir koşulda jammer kullanmadım" dedi.
Ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na aynı soruyu yönelttik. Kılıçdaroğlu da "Adaylık sürecinde hiçbir görüşmemde ya da programımda jammer kullanmadım" ifadelerini kullandı.
Her iki isim de CHP'nin jammer skandalı hakkında yorum yapmayacaklarını söyledi.
GÜVENLİK DEĞİL GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİYİ GİZLEMEK!
Konuyla ilgili takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Melik Yiğitel ise Ekrem İmamoğlu'nun jammer kullanmasının bir güvenlik amacıyla olmadığını aslında görüştüğü kişileri gizlemek için olduğunu söyledi.
İşte Yiğitel'in o sözleri:
Ekrem İmamoğlu ile ilgili tartışma gittikçe ilginç bir hal alıyor. Çünkü tatmin edici hiçbir yanıt verilemiyor. Zira CHP yönetimi diyor ki güvenlik için bu jammerlar ve kameralar siyah bantla kapatıldı. E burada bir tuhaflık var. Tam tersi eğer güvenlik için olursa en kör noktaya bile kamera istenir. Kamera kapatılmaz. Kamerayı kapattığın anda güvenliği nasıl sağlayacaksın. Ciddi bir çelişki. İkincisi siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanısınız. Neyi kimden gizliyorsunuz? Bu güvenlik amacı kesinlikle taşımıyor. Tamamen amaç burada gizlilik. Bir şey daha gözden kaçıyor. Burası çok önemli. Sayın İmamoğlu kendini değil, görüştüğü kişileri gizliyor. Çünkü bu kişilerle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda değil, onun herhangi bir sosyal tesisinde değil bir otelde görüşüyor. O zaman soru şu: Kiminle ne görüştünüz? Neyi kimden gizliyorsunuz?
CHP yönetimi sürekli diyor ki "DEAŞ tehlikesi". Bunun böyle olmadığını bizzat gözaltına alınan koruma da anlattı. Dedi ki İngiliz elçiyle o balıkçıdaki İstanbul'a kar yağdığında olay olmuştu. O günden beri biz bu tedbiri alıyoruz. Demekki bunun terörle bir ilgisi yok. Terörle ilgisi olursa kamera kapatılmaz. Tam tersi kamera sayısının artırılması istenir ki giren çıkanları daha rahat kontrol edebilesin. Kamerayı kapattınız herhangi bir olayda nasıl gözlemleyeceksiniz? Nasıl kontrol edeceksiniz? Güvenlikle hiçbir ilgisi yok bunun.