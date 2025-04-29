CHP’nin eski Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu jammer kullandı mı?

CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu (AA)

KEMAL KILIÇDAROĞLU VE MUHARREM İNCE JAMMER KULLANDI MI?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Cumhurbaşkanı adayı kullanır" cevabının ardından partinin eski Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun jammer kullanıp kullanmadığını merak ettik.

Takvim.com.tr olarak ulaştığımız Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine yönelttiğimiz "Siz CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıyken jammer kullandınız mı?" sorusuna "Hayır ben hiçbir koşulda jammer kullanmadım" dedi.

Ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na aynı soruyu yönelttik. Kılıçdaroğlu da "Adaylık sürecinde hiçbir görüşmemde ya da programımda jammer kullanmadım" ifadelerini kullandı.

Her iki isim de CHP'nin jammer skandalı hakkında yorum yapmayacaklarını söyledi.