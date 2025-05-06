Başkan Erdoğan Trump görüşmesi sonrası ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak atanan Barrack Türkiye’ye geldi

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi olarak atanan Thomas Barrack, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Barrack, havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı. (AA)

"(ABD Başkanı Donald) Trump'ın amacı, Türkiye ile ABD arasındaki ittifakı hak ettiği seviyeye taşımaktır." diyen Barrack, iki ülkenin her zaman harika ilişkilere sahip olduğunu ancak bunun "olağanüstü" olması gerektiğini söyledi.

Barrack, Trump'ın, Türkiye ile ABD'yi daha güçlü kılmayı ve dünyayı daha iyi bir hale getirmeyi amaçladığını, bunun için de barış ve refahı, iki ülke halkı ve "iki büyük ulusun büyük liderleri" aracılığıyla sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

Thomas Barrack, Trump ile yakın ilişkisi ve gayrimenkul sektöründeki başarılarıyla dikkati çekiyor.