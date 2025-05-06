Başkan Erdoğan Trump görüşmesi sonrası ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak atanan Barrack Türkiye’ye geldi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak atanan Thomas Barrack, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın amacı, Türkiye ile ABD arasındaki ittifakı hak ettiği seviyeye taşımaktır." dedi.
AKŞAM SAATLERİNDE ANKARA'YA İNDİ
ABD Başkanı Trump'ın Başkanlığa seçilmesinden kısa bir süre sonra, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak aday gösterilen Barrack, Başkan Erdoğan ve Trump'ın telefonda görüştüğü günün akşamı saat 22.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Barrack, burada basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "atalarının geldiği" topraklarda olmaktan onur duyduğunu belirterek memnuniyetini dile getirdi.
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi olarak atanan Thomas Barrack, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Barrack, havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı. (AA)
"(ABD Başkanı Donald) Trump'ın amacı, Türkiye ile ABD arasındaki ittifakı hak ettiği seviyeye taşımaktır." diyen Barrack, iki ülkenin her zaman harika ilişkilere sahip olduğunu ancak bunun "olağanüstü" olması gerektiğini söyledi.
Barrack, Trump'ın, Türkiye ile ABD'yi daha güçlü kılmayı ve dünyayı daha iyi bir hale getirmeyi amaçladığını, bunun için de barış ve refahı, iki ülke halkı ve "iki büyük ulusun büyük liderleri" aracılığıyla sağlamayı hedeflediğini bildirdi.
Thomas Barrack, Trump ile yakın ilişkisi ve gayrimenkul sektöründeki başarılarıyla dikkati çekiyor.
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi olarak atanan Thomas Barrack, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Barrack, havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı. (AA)
ABD Senatosu'nda, 30 Nisan'da, Barrack'a ilişkin Senato'da oylama yapılmıştı. Oylama sonucunda 36 "hayır" oyuna karşı 60 "evet" oyu alan Barrack, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak onay almıştı.
ABD'nin 47. başkanı seçilen Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından yaptığı paylaşımda, 2016'daki yemin töreni komitesinin başkanı olan 77 yaşındaki Barrack'ı Ankara Büyükelçisi olarak seçtiğini duyurmuştu.
TOM BARRACK KİMDİR?
ABD'nin California eyaletinde doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, lisans eğitimini Güney California Üniversitesinde, hukuk eğitimini de San Diego Üniversitesinde tamamladı.