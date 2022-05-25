Sinsi sinsi ilerleyen uyku apnesi yaşam kalitesini düşürüyor

Modern hayat, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bunların başında, son dönemde adı sıkça duyulmaya başlanan 'uyku apnesi sendromu' geliyor. Uykuda nefesin durmasına yol açan bu hastalık, sabahları yorgun uyanma, baş ağrısı ve dikkat dağınıklığı gibi sorunlara neden oluyor. Dr. Cem Ortaçbayram, uyku apnesiyle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor...
SİNSİ İLERLİYOR
Yetişkinlerde, uyku bozukluklarına yol açan 100'den fazla hastalık bulunuyor. En yaygın ve en önemli olanı hatta en sinsi ilerleyeni ise uyku apnesi olarak biliniyor. Uykuda nefesin 10 saniye ve daha uzun süreyle kesilmesine 'uyku apnesi' adı veriliyor. Uykuda nefes kesilmelerinin sayısı saatte 5'in üstünde olmasına ise uyku apnesi sendromu deniliyor.
YAŞAM KALİTESİNİ BOZAR
Hasta, her zaman, her yerde, hatta direksiyon başında bile uyuyabiliyor. Yüksek şiddette horlaması çevreyi rahatsız ediyor. Hasta, işe yorgun gidiyor, dikkatini toplamakta güçlük çekiyor. Tedavi edilmemiş uyku apnesi ise hipertansiyon, enfarktüs ve kalp ritmi bozuklukları gibi sağlık sorunlarına davetiye çıkartıyor.