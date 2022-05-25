Sinsi sinsi ilerleyen uyku apnesi yaşam kalitesini düşürüyor





SİNSİ İLERLİYOR

Yetişkinlerde, uyku bozukluklarına yol açan 100'den fazla hastalık bulunuyor. En yaygın ve en önemli olanı hatta en sinsi ilerleyeni ise uyku apnesi olarak biliniyor. Uykuda nefesin 10 saniye ve daha uzun süreyle kesilmesine 'uyku apnesi' adı veriliyor. Uykuda nefes kesilmelerinin sayısı saatte 5'in üstünde olmasına ise uyku apnesi sendromu deniliyor.