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    Sinsi sinsi ilerleyen uyku apnesi yaşam kalitesini düşürüyor

    Uykuda nefesin 10 saniyeden uzun süre durmasına, ‘uyku apnesi’ deniyor. Sinsi ilerleyen bu hastalık hipertansiyon, kalp ritminde bozukluk ve cinsel isteksizliğe yol açıyor. Uzmanlar uyarıyor: Horluyorsanız hemen doktora!

    Aşk olsun uyku apnesi

    Modern hayat, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bunların başında, son dönemde adı sıkça duyulmaya başlanan 'uyku apnesi sendromu' geliyor. Uykuda nefesin durmasına yol açan bu hastalık, sabahları yorgun uyanma, baş ağrısı ve dikkat dağınıklığı gibi sorunlara neden oluyor. Dr. Cem Ortaçbayram, uyku apnesiyle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor...



    SİNSİ İLERLİYOR
    Yetişkinlerde, uyku bozukluklarına yol açan 100'den fazla hastalık bulunuyor. En yaygın ve en önemli olanı hatta en sinsi ilerleyeni ise uyku apnesi olarak biliniyor. Uykuda nefesin 10 saniye ve daha uzun süreyle kesilmesine 'uyku apnesi' adı veriliyor. Uykuda nefes kesilmelerinin sayısı saatte 5'in üstünde olmasına ise uyku apnesi sendromu deniliyor.



    YAŞAM KALİTESİNİ BOZAR
    Hasta, her zaman, her yerde, hatta direksiyon başında bile uyuyabiliyor. Yüksek şiddette horlaması çevreyi rahatsız ediyor. Hasta, işe yorgun gidiyor, dikkatini toplamakta güçlük çekiyor. Tedavi edilmemiş uyku apnesi ise hipertansiyon, enfarktüs ve kalp ritmi bozuklukları gibi sağlık sorunlarına davetiye çıkartıyor.



        HORLUYORSANIZ DİKKAT
        Uyku apnesinin pek çok belirtisi bulunuyor. Bunların başında horlama, uykuda nefes kesilmesi, sabahları yorgunluk ve baş ağrısı, gün içinde uyuklama isteği, dikkat bozukluğu, kalp sorunları, hipertansiyon, mide ve bağırsak reflüsü ile cinsel isteksizlik görülüyor.



        KİLO VERMEK ŞART
        Hastalığı önlemek için öncelikle hastanın kilo verilmesi, yaşam koşullarını düzenlemesi, sigara ve alkolü bırakması, spor yapılması gerekiyor. Tedavide başarı şansı en yüksek olan CPAP denilen cihaz ile ve hastaya takılan bir maske yardımı ile sürekli-basınçlı hava veriliyor.

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