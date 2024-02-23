Romatizma hayat kalitesini düşürüyor! İşte uzmanından önemli uyarılar ve öneriler...

Özellikle soğuk havalarda iyice tetiklenen bu ağrılar kimi geceler uyku uyutmazken, gün içerisinde de kas ve eklemlerde şişlik ve sertliğin de etkisiyle yaşam konforunu iyice düşürüyor. Romatoloji Uzmanı Dr. Mert Öztaş, romatizma nın, "Romatizma terimi, genellikle bir dizi eklem, kas, tendon ve bağ dokusunu etkileyen romatolojik hastalıkları kapsıyor. Osteoartrit , romatoid artrit, lupus, fibromiyalji gibi birçok farklı hastalık romatizma olarak adlandırılabiliyor" diyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

HEMEN HAREKETE GEÇİN!

İltihaplı ve iltihapsız şekilde kendini gösteren romatizma, şikayetin olduğu bölgeyle sınırlı kalabilirken vücudun tümünü de olumsuz şekilde etkileyebiliyor. Romatizmaya genetik faktörler gibi, geçirilen kaza sonrası zedelenmeler, mikrobik hastalıklar ve bazı ilaçlar da neden olabiliyor. Yanlış yaşam alışkanlıkları da bu hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Son yıllarda hızla yaygınlaşan hareketsiz yaşam tarzı, aşırı stres, alkol ve sigara gibi birçok etkenin romatizmal hastalıklarla ilişkilidir. Romatizmal hastalıklarla yaşayan kişilerin sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeleri önemlidir.



AĞRINIZ VARSA KALIN KIYAFET GİYİN

Soğuk havalarda sürekli ağrı, şişlik, sertlik ve hareket kısıtlılığı sorunları yaşayanlar, kalın kıyafetler giyerek düzenli egzersiz yapmalı. Kas gücünü ve eklem esnekliğini korumak için haftada dört-beş kez en az yarım saat yürümek ve yüzmek en önemli önlemlerin başında yer alıyor. Ağrınız varsa romatoloji uzmanına başvurarak gerekli tetkikleri yaptırın.