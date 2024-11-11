PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Kolon kanseri 50 yaşında kapıyı çalıyor!

Kolon kanseri, 50 yaşında kapıyı çalıyor. Kilolu erkeklerde görülüyor. Kolonoskopi hastalığın erken tespitini sağlıyor. Uzmanlar uyarıyor: Yeşillik, baklagil ve meyve yiyin. Kırmızı eti azaltın, Akdeniz tarzı beslenin.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Kasım 2024
Kolon kanseri 50 yaşında kapıyı çalıyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fazla kilo, sigara ve alkol kullanımı, sağlıksız beslenme ve genetik faktörler... Tüm bunlar, kalın bağırsak yani kolon kanserinin nedenleri arasında yer alıyor. Araştırmalar, kolon kanserinin önlenebilir bir tür olduğunu belirtiyor. Öyle ki bağırsağın yüzeyel yapısında gelişen kolon polipleri, kanserin öncü belirtilerini oluşturuyor. Bulundukları yer, sayı, büyüklük ve tiplerine göre 'kanser' riski taşıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Dişibeyaz, günümüzde 50 yaş üzerindeki her 4 kişiden birinin kolon kanserine yakalandığını belirtiyor. Bu hastalıkla ilgili doğru bilinen 5 yanlışı açıklıyor.

- YANLIŞ: Hiçbir şikayetim yok. Kolonoskopi yaptırmam gereksiz.
- DOĞRU: Hiçbir şikayetiniz olmadan da kolonoskopi yaptırmak gerekir. Çünkü kolon polipleri hiçbir belirti olmaksızın bağırsakta bulunabilir. Bu sebeple yüksek riskli kişilerde daha genç yaşlarda ve 50 yaş üzerindekilerde bir şikayet olmasa bile endoskopik yöntemler uygulanmalıdır.

- YANLIŞ: Sağlıklı besleniyor, spor yapıyorum. Bende kolon polibi olmaz.
- DOĞRU: Araştırmalar, polip riskini azaltmada sağlıklı yaşam tarzının etkili olduğunu gösterir. Ancak poliplerin oluşumunda çok sayıda risk faktörü vardır. Prof. Dr. Selçuk Dişibeyaz, "50 yaş ve üzeri olmak, erkek cinsiyet, fazla kilolu olmak, ailede kolon polibi veya kolon kanseri hikayesi olması riski artırır. Lifli gıdalar, yeşillik, baklagil ve meyve tüketmek, Akdeniz diyeti, kırmızı et tüketimini azaltmak polip riskini azaltabilir ama tamamen ortadan kaldırmaz" diyor.

- YANLIŞ: Kolonoskopi bağırsaklarıma zarar verebilir.
- DOĞRU: Kolonoskopi, pek çok açıdan insanlarda korkuya yol açabilir. Ancak güvenli bir tetkiktir. Bağırsak delinmesi gibi riskler onbinde bir olarak görülür. Üstelik nadir de olsa karşılaşacağımız kanama, delinme gibi durumların gelişen tıp teknolojisi sayesinde tedavi edilebilir.

- YANLIŞ: Bir kez kolonoskopi oldum, bir daha yaptırmama gerek yok.
- DOĞRUSU: Bağırsak poliplerinin tekrarlayabilir. Her bir polibin kendine has bir alt yapısı vardır. Bulunduğu yer, sayı, tipe göre karakteri, davranışı değişir. Prof. Dr. Selçuk Dişibeyaz "Bu nedenle kolonoskopinin sonucuna göre hekimin belirteceği belirli zaman aralıklarında düzenli olarak kolonoskopi yaptırarak, bu polipler görüldüğünde alınmalıdır" diyor.

- YANLIŞ: Kolonoskopi yerine başka tetkik yaptırsam da olur.
- DOĞRU: Kolonoskopi, bağırsağı değerlendirmede en önemli tetkiktir. Sadece tanı değil tedavide de çok önemli rol oynar. Bağırsağın iç yapısını değerlendirmede kolonoskopiye eşdeğer bir alternatif yoktur.

ERKEKLER RİSK ALTINDA
Kolon kanseri, en sık görülen kanser türleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Bulundukları yer, sayı ve büyüklüğe göre riski artıyor. Özellikle erkeklerde daha fazla görülüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, COP29 Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan’a geldi | Türkiye’den üst düzey katılım: Hangi konular ele alınacak?
CHP’li İBB’nin kaynakları trollere akıtıldı! Yüz milyonlarca lira buhar oldu
EMEKLİYE EK ZAM: Refah payı, taban aylık artışı için hangi formüller var? Ocak zammı ne kadar bekleniyor?
Narin Güran’ın katili kim? Aile HTS kayıtlarını inkar etti! Uzman isim değerlendirdi
İzmir’de elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti | İsimleri yaşları belli oldu
Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’a ev hapsi | Listede kimler var?
Faruk Sabancı’yla aşk yaşayan Esra Bilgiç aileye girdi! Mutlulukları gözlerinden okundu: Evlilik yakın mı?
Mehmet Ali Erbil’den ilk açıklama! Yasa dışı bahisten ev hapsi cezası almıştı! Beni tehdit ettiler...
Galatasaray yönetimi kesenin ağzını açtı! Yunus Akgün’e tarihi zam
AK Parti’den İmamoğlu’nu terletecek konser sorusu: Başka kişi ve kurumlar var mı? | Pişkin cevap: Coşkuyla kutlamayalım mı?
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı Macaristan’da oynanacak!
Mansur Yavaş’ın çar çur karnesi! 5 yılda 810 milyon TL verdi israf değil dedi | Ebru Gündeş, Hadise, Candan Erçetin... Kim ne aldı?
Yasa dışı bahis suçundan gözaltına alınmıştı! Serdar Ortaç’tan ilk açıklama: Evimi barkımı, paramı...
CANLI | Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor! Donald Trump ateşkes için devreye girdi! Biden yönetimine talimat verdi
Başkan Erdoğan tüm dünyayı uyarmıştı! İsrailli bakan Smotrich açık açık itiraf etti: Batı Şeria’nın ilhak edilme yılı olacak
SON DAKİKA