Kadınlar ve erkeklerde çocuk sahibi olma yaşı değişti! Kadınlar 26 erkekler 31

İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Ertan Cevizci, Amerika Hastalıkları Kontrol ve Korunma Merkezleri Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi (CDC) tarafından yayımlanan kadın ve erkeklerin çocuk sahibi olma, yaşa bağlı doğurganlıktaki azalma ile gebelik diyabeti verilerini değerlendirdi.

Birçok kadının evliliği ertelemesinin temel nedeninin eğitim ve iş hayatı olduğuna değinen Dr. Cevizci, erkeklerin de hayatlarının ilerleyen dönemlerinde çocuk sahibi olduğunu belirterek, "İlk kez baba olacak erkeğin yaş ortalaması 1972'de 27,4 iken 2015'te ise 30,9'a çıktı. Bir kadının ilk çocuğunu doğurduğu ortalama yaş, 1994'te 23 iken 2018'de 26'ya yükseldi" diye konuştu.