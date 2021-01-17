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    Kadınlar ve erkeklerde çocuk sahibi olma yaşı değişti! Kadınlar 26 erkekler 31

    Uzmanı Dr. Ertan Cevizci, (CDC) tarafından yayımlanan kadın ve erkeklerin çocuk sahibi olma, yaşa bağlı doğurganlıktaki azalma ile gebelik diyabeti verilerini değerlendirdi

    Kadınlar 26 erkekler 31

    Uzmanı Dr. Ertan Cevizci, (CDC) tarafından yayımlanan kadın ve erkeklerin çocuk sahibi olma, yaşa bağlı doğurganlıktaki azalma ile gebelik diyabeti verilerini değerlendirdi.

    Birçok kadının evliliği ertelemesinin temel nedeninin eğitim ve iş hayatı olduğuna değinen Dr. Cevizci, erkeklerin de hayatlarının ilerleyen dönemlerinde çocuk sahibi olduğunu belirterek, "İlk kez baba olacak erkeğin yaş ortalaması 1972'de 27,4 iken 2015'te ise 30,9'a çıktı. Bir kadının ilk çocuğunu doğurduğu ortalama yaş, 1994'te 23 iken 2018'de 26'ya yükseldi" diye konuştu.

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    Haberler Sağlık Kadınlar ve erkeklerde çocuk sahibi olma yaşı değişti! Kadınlar 26 erkekler 31