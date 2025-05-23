"BÜYÜK ESİR TAKASI TAMAMLANDI" ABD Başkanı Donald Trump , İstanbul'da kararlaştırılan esir takası sürecine ilişkin, " Rusya ile Ukrayna arasında büyük bir esir takası tamamlandı. Kısa süre içinde uygulamaya girecek." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde geçen hafta İstanbul'da yapılan müzakerelerde sağlanan mutabakatla esir değişiminin yapıldığı belirtildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen barış görüşmeleri doğrultusunda sağlanan mutabakat kapsamında, 270 Rus askerinin ve 120 Ukraynalı sivilin karşılıklı olarak takas edildiği bildirildi (Fotoğraf: AA)

270 ASKER 120 SİVİL TESLİM EDİLDİ Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul Barış Müzakereleri'nde Ukrayna ile sağlanan mutabakatla esir değişimi kapsamında 270 asker ile 120 sivil esirin takas edildiğini bildirdi.

Trump, esir takasının daha geniş çaplı gelişmelere vesile olabileceğini işaret etti.

"Rusya ile Ukrayna arasında büyük bir esir takası tamamlandı. Kısa süre içinde uygulamaya girecek." diyen Trump, Rusya ve Ukrayna 'yı müzakereler dolayısıyla tebrik etti.

İstanbul barış müzakerelerinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı Türk heyeti, gergin bir atmosferde İstanbul'a gelen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yanı sıra ABD'li yetkililerle de yoğun görüşmeler yapmıştı.

ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile bugün başlattıkları "1000 kişiye 1000 kişilik esir takası" sürecinin, İstanbul barış müzakerelerinin sonucu olduğunu söyledi.

Zelenskiy, akşam paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, İstanbul barış müzakerelerinde Rusya ile Ukrayna arasında varılan anlaşma kapsamında, "1000 kişiye 1000 kişilik esir takası" sürecinin başlaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bugün, Rus tarafıyla karşılıklı olarak 390 esirin takas edildiğini anımsatan Zelenskiy, esirler listesinde sivil ve askerlerin yer aldığını aktardı.

Zelenskiy, "büyük esir takasının" Türkiye'de yapılan müzakerelerin sonucu olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye'de kararlaştırılan en büyük (esir) değişiminin ilk aşamasıdır. Aslında, Türkiye'deki toplantının tek önemli sonucudur, Ruslar geri kalan her şeyi engelliyor."

Vladimir Zelenskiy (Fotoğraf:AA)

Sürecin devam edeceğini kaydeden Zelenskiy, "Ateşkese ihtiyaç var. Gerçek barışa doğru diplomatik adımlara ihtiyaç var." diye konuştu.

"Tarihi esir takası anlaşması"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise esir takasıyla ilgili X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi (esir) değişim anlaşması sayesinde daha fazla insanımız memleketine dönüyor. Daha fazla Ukraynalı aile sevdiklerine kavuşacak. Bundan daha büyük bir sevinç yoktur. Bu tür insani güven artırıcı önlemler, barışı yeniden tesis etme yönündeki çalışmalarımız açısından kritik önem taşıyor."





MOSKOVA'DAN İKİNCİ TUR MÜZAKERE SİNYALİ

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Ukrayna kriziyle ilgili muhtıra üzerindeki çalışmalarının ileri bir aşamaya ulaştığını ve Kiev ile kesinlikle ikinci tur görüşmelerin yapılacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İHA

Lavrov "Evet, hepimiz görüşmelerden yanayız. Evet, ikinci tur olacak. Onlar [Ukrayna yetkilileri] bunu doğruladılar. Bu kendi başına olumlu bir gelişmedir. Çalışma [bir muhtıra] üzerinde] devam ediyor. Ukrayna hakkında bir şey bilmiyorum ama çalışmalarımız ileri bir aşamaya ulaştı ve muhtırayı her durumda Ukraynalılara teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

VATİKAN'DA MÜZAKERE OLUR MU?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ayrıca Vatikan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri için potansiyel bir yer olup olmadığı konusunda şüphelerini dile getirerek Vatikan'ın çoğunluğu Ortodoks Hristiyanlardan oluşan iki ülkeye ev sahipliği yapmasının rahatsız edici olacağını söyledi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni salı günü Papa Leo XIV'ün kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde görüşmelere ev sahipliği yapma isteğini doğruladığını söyledi. Vatikan basın ofisi daha fazla yorum yapmayı reddetti.

İSTANBUL'DA 1000 ESİR ANLAŞMASI

İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı ve Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ardından taraflar 1000 esirlik büyük takas konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

İstanbul Barış Müzakereleri, AA

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında yapılan barış müzakerelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Umerov, "Bin kişiye karşılık bin kişi takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık" dedi. Rus heyetinin başkanı Medinskiy ise, "Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek." ifadelerini kullanmıştı. Taraftarların tekrar bir araya gelmek konusunda anlaştığını bildiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kalıcı barışa ulaşılmasını mümkün kılacak her türlü çabayı sergilemeye devam edeceğiz." demişti.