Trump’tan AB’ye yüzde 50 gümrük vergisi çağrısı! Ticaret savaşında tansiyon yeniden yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nden yapılan ithalata yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanması çağrısında bulunarak küresel ticaret savaşında tansiyonu yükseltti.

Donald Trump, EPA

TRUMP TARİHİ VERDİ

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda yeni ithalat vergilerinin 1 Haziran'da başlayacağını belirtti ve 27 ülkeden oluşan blok için "AB ile anlaşmak çok zor oldu. Onlarla görüşmelerimiz hiçbir yere varmıyor!" ifadelerini kullandı.

Trump Truth Social paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Trump'ın açıklaması, Apple'ı en az %25 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmesinden 30 dakika sonra geldiç Trump Apple'ın iPhone'larını ABD'de üretmeye başlamaması halinde vergi uygulayacağını söyledi.

AVRUPA BORSALARINDA DÜŞÜŞ

Cumhuriyetçi Başkan'ın bir kez daha büyük ithalat vergileri tehdidini kullandığını gösteren paylaşımların hemen ardından ABD hisse senedi vadeli işlemleri düşüşe geçti. Avrupa borsaları %2 düştü.