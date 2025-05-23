KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILMADI Bu yıl Kurban Bayramı tatili mevcut haliyle uygulanacak, herhangi bir ek uzatma yapılmayacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ HANGİ GÜNLER Kamu kurumlarında çalışan personel için tatil, 5 Haziran 2025 Perşembe günü Arefe olması nedeniyle öğleden sonra başlayacak.

Kurban Bayramı tatili uzatılmadı (Fotoğraf: AA,Takvim.com.tr Arşiv)

6 Haziran Cuma günü Kurban Bayramı'nın birinci günü olmasıyla birlikte; 7, 8 ve 9 Haziran günleri de bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerine denk geliyor. Bu tarihlerde kamu çalışanları idari izinli sayılacak.