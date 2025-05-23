Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den yeni açıklama! "Hala yüzüğünü taşıyorum" dedi! Yayında birbirlerine girdiler

MAL VARLIĞINI AÇIKLADI Öte yandan Şükriye Aci, bir televizyon programında da açıklamalarda bulundu. Fen bilgisi öğretmeni olduğunu belirterek şu an gayrimenkul işiyle ilgilendiğini söyleyen Aci, "Eşimin üzerine yarım taksi plakası vardı, o benim üzerime geçti. Öyle bir gelirim var, eşimden bağlanan bir aylık var. Sonrasına bana yatan bir hayat sigortası var. Onunla kendime bir ev aldım ama kiracı olduğu için henüz çıkaramadım, oradan da bir kira gelirim var. Şu an annemle kalıyorum." dedi.

EVDEN NEDEN AYRILDI? Eşinin evinden neden ayrıldığına ilişkin soruya ise Şükriye Aci, şu yanıtı verdi: Ekim ayında ayrıldım. Bir sürü şey öğrendim. İlk ayrılma sebebim o değildi, hasta olmuştum ve çocukla zor olacağı için annemlere gitmiştim. Ve gider gitmez haksız çıkmam için hemen çocuğu alıp kaçmışım gibi bir algı yarattılar oturduğum çevrede. Aslında tamamen hasta olduğum için gitmiştim. Duyduğum başka şeyler de vardı, cesaret edemiyordum ama onlar bu şekilde yapınca dönmeme kararı aldım. Herhangi bir sorun olduğunda dışarıya yansıtmazdık. Çok çok muhteşem olduğumuz söylenemez. Eşimin ablası var, eşimin ailesi onlarla daha yakınlardı.

KAZA GÜNÜ NELER YAŞANDI? Olay gününü anlatan Aci, "Olay gecesi ben evdeydim babası hastaneden geldiğinde bana sarıldı ve şunu söyledi; 'Bundan sonra her şey senin istediğin gibi' olacak. Ben o evde kalmaya devam edeyim diye manipüle etmeye çalıştığını şimdi düşünüyorum. Bana özellikle iyi davranmaya çalışıyorlardı." ifadelerini kullandı.

Özer Aci'nin "Oğlumun kanını sattı" sözlerine yanıt veren Şükriye Aci, şunları söyledi: "Böyle bir tabir bana çok çirkin geliyor. Zaten her ölümlü kazada böyle bir tazminat doğacak. Ben kan parası olarak algılamıyorum. Bu devlet tarafından oğluma verilecek bir haksa ben sadece erkenden almış oldum. Zaten bu hak vardı. Kanun dışı bir şey yapmadım. Avukatlarım protokol imzaladı, anlaşma yapıldı, bitti. Ben böyle bir talepte bulunmadım. Kayınpederimin avukatı Hacı bey dosyaya sadece 1 adet dilekçe sunmuş. Şu demek oluyor; 'hukuki yolla ilerliyoruz çok çaba sarf ediyoruz diyorlar ya' hiçbir şey yok yaptıkları hukuk anlamında. Benim avukatım dahil oldu, bir sürü talepte bulundu. Keşif yapılsın, kanıtlar toplansın diye. Öncesinde yapılan hiç bir şey yok. Sadece televizyon programlarına çıkılıyor. Hayır sadece bir para beklenmiş o yüzden de hiç bir şekilde bir talepte bulunulmamış. Olay olduğunda kayınpederim dedi; "benim arkadaşım var, bizim şirket avukatımız, davaya o bakacak" hep kendi isteğiyle devam etti. Neden istemedi diğer avukatları? Çünkü kendi arkadaşı ve birlikte hareket edeceklerdi.