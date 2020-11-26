Hemen ardından ABD'li Moderna da koronavirüse karşı aşının geliştirildiğini duyurdu. Birbiri ardına gelen güzel haberlerin ardından insanların aklında başka bir soru oluştu. Koronavirüs aşısının yan etkileri var mı? Aşının yan etkileri neler Moderna ve Pfizer aşılardaki yan etkileri açıkladı.