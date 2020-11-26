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Koronavirüs salgını nerede ve ne zaman başladı? Çin tüm gerçekleri dünyaya duyurdu... İşte dev salgında İtalya ve İspanya gerçeği

Koronavirüs salgını milyonlarca insana bulaştı ve binlercesinin de yaşamını kaybetmesine sebep oldu. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok noktasında yeniden etkisini göstererek adeta her şeyi başa sardı. Tüm bu gelişmelerin ardından insanlar hala bir sorunun cevabını bulamadılar. Koronavirüs salgını nerede ve ne zaman başladı, koronavirüs salgını Çin'de mi başladı soruları netlik kazanmış değil. Fakat bugün Çin'den yapılan duyuru dünyayı şoke etti. İşte koronavirüsün nereden ve nasıl yayıldığına dair o açıklamalar...

26.11.2020 22:15 - Son Güncelleme: 26.11.2020 22:20
Koronavirüs salgını nerede ve ne zaman başladı? Çin tüm gerçekleri dünyaya duyurdu... İşte dev salgında İtalya ve İspanya gerçeği

Koronavirüs salgını milyonlarca insana bulaştı ve binlercesinin de yaşamını kaybetmesine sebep oldu. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok noktasında yeniden etkisini göstererek adeta her şeyi başa sardı.

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Koronavirüs salgını nerede ve ne zaman başladı? Çin tüm gerçekleri dünyaya duyurdu... İşte dev salgında İtalya ve İspanya gerçeği

Tüm bu gelişmelerin ardından insanlar hala bir sorunun cevabını bulamadılar. Koronavirüs salgını nerede ve ne zaman başladı, koronavirüs salgını Çin'de mi başladı soruları netlik kazanmış değil.

Koronavirüs salgını nerede ve ne zaman başladı? Çin tüm gerçekleri dünyaya duyurdu... İşte dev salgında İtalya ve İspanya gerçeği

Fakat bugün Çin'den yapılan duyuru dünyayı şoke etti. İşte koronavirüsün nereden ve nasıl yayıldığına dair o açıklamalar...

Koronavirüs salgını nerede ve ne zaman başladı? Çin tüm gerçekleri dünyaya duyurdu... İşte dev salgında İtalya ve İspanya gerçeği

Dünya medyasında yaygın kanı salgının ilk günlerinde Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentinde bulunan vahşi hayvan pazarından çıkarak diğer dünya ülkelerine yayıldığı teorisiydi.

Koronavirüs salgını nerede ve ne zaman başladı? Çin tüm gerçekleri dünyaya duyurdu... İşte dev salgında İtalya ve İspanya gerçeği

ABD Başkanı Donald Trump dahil birçok ülke ve liderleri, Çin'deki hayvan pazarından virüsün başladığını söyleyerek Çin'i suçluyordu.

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