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    • 26.11.2020 21:03
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    Son dakika: : dan umutluyuz

    Son dakika haberine göre, , "(Kovid-19) adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz." açıklamasında bulundu.

    AA
    Milli aşıdan umutluyuz

    , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulamasının bugün başladığını belirterek, "Umutluyuz" mesajı verdi.


    Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

    "Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) desteği ile Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz."

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