İNFLAMASYON, yangı veya halk arasında bilinen adı ile iltihaplanma, bağışıklık sisteminin aktif hale gelmesi olarak tanımlanıyor. Vücutta bir iç savaş durumu yaratıyor. Obezite, diyabet, kalp-damar hastalıkları, kanser, nörolojik hastalıklar, kronik akciğer hastalıkları, inflamasyona yol açıyor. Bu durumda aktif hale gelen bağışıklık sistemi hücreleri, saldıracak düşman arıyor. Damarlara zarar veriyor ve kolesterol, zarar görmüş damarlarda birikmeye başlıyor. Bu nedenle kronik inflamasyon durumunda ortaya çıkan hastalıklar, daha ölümcül hale geliyor. Örneğin, yaşlı ve birçok kronik hastalığı olan yani kronik inflamasyonu olan bir kişide basit bir enfeksiyon bile ölümle sonuçlanabiliyor.

ÇOK KÖTÜSÜN TRANS YAĞ

BESLENME tarzı, inflamasyona yol açıyor. Bu nedenle vücutta iltihaba yol açan besinlerden uzak durmak gerekiyor. Yağlar, inflamasyona en fazla neden olan besin grubu içerisinde bulunuyor. Bunların yerine omega-3 yağ asitlerinden destek almak gerekiyor. Yavaş yavaş etki gösteren bir tür kronik zehir olan trans yağlar, vücuda zarar veriyor.

VÜCUDU TEMİZLER

Vücudumuz her gün; sigara ve egzoz dumanı, hava kirliliği, radyasyon ve güneş ışınlarının neden olduğu serbest radikallere maruz kalıyor. Sebzeler, içeriğindeki antioksidan ile bu radikalleri yok ediyor. Hücreleri yeniliyor. İçinde antioksidan bileşiklerinin yanı sıra vitamin, mineral, lif ve henüz daha tam olarak neye yaradığını bilemediğimiz binlerce bileşik yer alıyor.

PAKETLİ TEHLİKE

Günümüzde özellikle çocukların sevdiği paketli abur cubur gıdalar, bağımlılık yapıyor. Tehlike saçıyor. Obeziteye yol açıyor. Bağırsak geçirgenliğini artırarak bağışıklık sistemine zarar veriyor.

PROF. DR OSMAN ERK'TEN COVID-19'U BİTİREN REÇETE

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

YARIN: VİTAMİNİN GÜCÜ