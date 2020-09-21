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    • Sağlık
    • 21.09.2020 Gazete
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    Çikolata kontrol

    ve . Dr. , bir kist türü olan ‘’ bulunanların idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmelerini önerdi.

    Çikolata kontrol

    Medicana Konya Hastanesi ve . Dr. Ceyhan Baran, 'endometriozisin' diğer adıyla hastalığının doğurgan çağdaki kadınların yaklaşık yüzde 10'unda görüldüğünü söyledi. En çok yöneltilen sorunun ameliyatla ilgili olduğunu ifade ederek, "Çikolata kistleri belirli bir boyuta ulaşmadığı sürece yani 9 santimetre ila 10 santimetreyi aşmadıkça hastalarda yaşam kalitesini bozan kronik ve şiddetli ağrı oluşturmadıkça MR görüntülemede habis değişiklikler göstermedikçe ameliyat edilmemektedir. Çikolata kisti olan hastaların her kist kontrolünde mutlaka idrar yolları ve böbreklerini kontrol ettirmeleri önem arz etmektedir" diye konuştu.

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