Kilo verdiren 5 mucize

Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, kilo vermeyi kolaylaştıran ve aynı zamanda metabolizmayı hızlandıran 5 mucize besini açıklıyor:

YOĞURT: Kalsiyum zengini yoğurt, sindirimi kolaylaştırıyor ve kemik erimesine karşı koruyor. Protein içeriği sayesinde uzun süre tok tutan yoğurt, bel çevresindeki yağları yakmaya destek oluyor.

YULAF: Demir, manganez, çinko, E vitamini ve selenyum içeren yulaf, kolesterolü düşürüyor. Uzun süre tokluk sağladığı için kilo vermeye yardım ediyor.

ANANAS: İçeriğindeki 'bromelain' enzimi sayesinde kalp krizi ve inme riskini azaltıyor. 'Bromelain', kilo verme sürecinde ise yağların sindiriminde görev alan lipaz enzimi ile birlikte çalışarak yağ yakımını hızlandırıyor. Ananas ayrıca iştahı da azaltarak zayıflatıyor.

YEŞİL ÇAY: Antioksidan etkiye sahip 'kateşin polifenollerini' bol miktarda içeriyor. Bu özelliği sayesinde metabolizmayı ve yağ yakımını hızlandırıyor.

KIRMIZI BİBER: İçinde bulunan 'kapsaisin' maddesi, kırmızı bibere acı özelliğini veriyor. Kapsaisin, tokluk hissi sağlıyor. Bu sayede yemek yeme isteği azalıyor. Kapsaisin ayrıca göbek bölgesindeki yağları yakıyor.