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Milyonların beklediği cevap: Roblox Türkiye’de açılıyor mu?

Popüler çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'deki milyonlarca kullanıcısını etkileyen erişim engeliyle gündemde kalmaya devam ediyor. 7 Ağustos 2024’te Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında alınan erişim yasağı kararı sonrası Roblox’a hem web sitesi hem de mobil uygulama üzerinden resmi yollarla erişim durduruldu. Oyuncular ise “Roblox ne zaman açılacak?” sorusunun cevabını merakla bekliyor. İşte erişim yasağına dair tüm gelişmeler...

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 19:03 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 19:03
Milyonların beklediği cevap: Roblox Türkiye’de açılıyor mu?

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Genç kullanıcı kitlesiyle dikkat çeken platforma getirilen erişim engeli, hem ebeveynler hem de oyun severler tarafından yakından takip ediliyor.

Roblox Neden Yasaklandı?

Erişim yasağı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma sonucunda alındı. Başsavcılık, bazı oyunlarda "çocukların cinsel istismarı" ve "kumar" içeriklerine rastlandığı iddiasıyla platform hakkında işlem başlattı. Adana 7. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar doğrultusunda 7 Ağustos 2024'ten itibaren Roblox'a erişim Türkiye genelinde engellendi.

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🔒 Roblox Türkiye'de Hâlâ Kapalı

Mayıs 2025 itibarıyla Roblox'un Türkiye'deki sunucularına erişim hâlâ kapalı durumda. Platforma resmi yollarla giriş yapılamazken, bazı kullanıcılar VPN gibi alternatif yöntemlerle erişim sağlamaya çalışıyor. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, VPN kullanımının yasal riskler taşıdığını hatırlatarak kullanıcıları uyardı.

🛡️ Bakanlığın Şartları Neler? Roblox Ne Zaman Açılacak?

5 Mayıs 2025 tarihinde bir televizyon programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yasağın kaldırılması için Roblox'tan talep edilen şartları açıkladı. Bu şartlar şunlar:

  • İçerik Denetiminin Güçlendirilmesi: Kullanıcılar tarafından oluşturulan oyun ve içeriklerin sıkı şekilde kontrol edilmesi.

  • Çocuk Güvenliği Önlemleri: Yaş doğrulama sistemi, ebeveyn kontrol mekanizmaları ve güvenli içerik filtrelerinin etkinleştirilmesi.

  • Türkiye'de Temsilcilik Açılması: Roblox'un Türkiye'de resmi bir temsilcilik kurarak yerel otoritelerle doğrudan iş birliği yapması.

Bu talepler yerine getirilmediği sürece erişim yasağının kaldırılmayacağı ifade edildi.

📌 Roblox Açıldı Mı?

Hayır. Şu an için Roblox'tan Türkiye'deki kullanıcılar için olumlu yönde atılmış resmi bir adım bulunmuyor. Platformun Bakanlığın belirttiği şartları karşılaması ve resmi bir iş birliği süreci başlatması gerekiyor.

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