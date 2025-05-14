Milyonların beklediği cevap: Roblox Türkiye’de açılıyor mu?

Genç kullanıcı kitlesiyle dikkat çeken platforma getirilen erişim engeli, hem ebeveynler hem de oyun severler tarafından yakından takip ediliyor.
❌ Roblox Neden Yasaklandı?
Erişim yasağı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma sonucunda alındı. Başsavcılık, bazı oyunlarda "çocukların cinsel istismarı" ve "kumar" içeriklerine rastlandığı iddiasıyla platform hakkında işlem başlattı. Adana 7. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar doğrultusunda 7 Ağustos 2024'ten itibaren Roblox'a erişim Türkiye genelinde engellendi.
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🔒 Roblox Türkiye'de Hâlâ Kapalı
Mayıs 2025 itibarıyla Roblox'un Türkiye'deki sunucularına erişim hâlâ kapalı durumda. Platforma resmi yollarla giriş yapılamazken, bazı kullanıcılar VPN gibi alternatif yöntemlerle erişim sağlamaya çalışıyor. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, VPN kullanımının yasal riskler taşıdığını hatırlatarak kullanıcıları uyardı.
🛡️ Bakanlığın Şartları Neler? Roblox Ne Zaman Açılacak?
5 Mayıs 2025 tarihinde bir televizyon programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yasağın kaldırılması için Roblox'tan talep edilen şartları açıkladı. Bu şartlar şunlar:
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İçerik Denetiminin Güçlendirilmesi: Kullanıcılar tarafından oluşturulan oyun ve içeriklerin sıkı şekilde kontrol edilmesi.
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Çocuk Güvenliği Önlemleri: Yaş doğrulama sistemi, ebeveyn kontrol mekanizmaları ve güvenli içerik filtrelerinin etkinleştirilmesi.
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Türkiye'de Temsilcilik Açılması: Roblox'un Türkiye'de resmi bir temsilcilik kurarak yerel otoritelerle doğrudan iş birliği yapması.
Bu talepler yerine getirilmediği sürece erişim yasağının kaldırılmayacağı ifade edildi.