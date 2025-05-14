Milyonların beklediği cevap: Roblox Türkiye’de açılıyor mu?

Genç kullanıcı kitlesiyle dikkat çeken platforma getirilen erişim engeli, hem ebeveynler hem de oyun severler tarafından yakından takip ediliyor.

❌ Roblox Neden Yasaklandı?

Erişim yasağı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma sonucunda alındı. Başsavcılık, bazı oyunlarda "çocukların cinsel istismarı" ve "kumar" içeriklerine rastlandığı iddiasıyla platform hakkında işlem başlattı. Adana 7. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar doğrultusunda 7 Ağustos 2024'ten itibaren Roblox'a erişim Türkiye genelinde engellendi.