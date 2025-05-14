DESTEK, liderlik için SERİ’yi aldı

Bilişim ve iletişim teknolojileri alanında 1996 yılından bu yana faaliyet gösteren DESTEK, stratejik bir satın alma ile sektördeki konumunu daha da güçlendirdi. SERİ'nin özellikle son kullanıcı destek hizmetleri konusundaki uzmanlığı, yaygın saha kadrosu ve EFT Ödeme Terminalleri için sunduğu lojistik çözümleri, DESTEK'in hizmet portföyüne stratejik bir derinlik katacak.

Satın alma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte SERİ'nin tüm varlıklarını devralan DESTEK, IBM'in dünya çapındaki son kullanıcı destek stratejilerini ve operasyonel vizyonunu kendi yapısına entegre etme fırsatını da yakalamış oldu. Gerçekleştirilen satın almayla birlikte, DESTEK ve SERİ, kamu, finans, telekom ve genel sektörler başta olmak üzere birçok alanda hizmet vermeye devam edecek.

30'DAN FAZLA OFİS

Bin kişilik insan kaynağı ve 30'u aşkın ofisiyle, Kuzey Kıbrıs dahil olmak üzere Türkiye'nin her bölgesine ulaşılabilir, kaliteli ve hızlı BT servisleri sunacaklar. Bu birleşmeyle birlikte, DESTEK'in güçlü servis altyapısı ile SERİ'nin stratejik saha operasyonları birleşerek, Türkiye'de bilgi teknolojileri hizmetlerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Teknoloji sektöründe önemli bir konsolidasyon örneği olan bu satın alma, aynı zamanda sürdürülebilir büyüme ve yüksek müşteri memnuniyetini odağına alan bütünleşik hizmet modeline geçişin de simgesi olarak değerlendiriliyor.

DESTEK Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Oğuz Tamer Tunçel, birleşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "SERİ'nin satın alınmasıyla çözüm ve hizmet yelpazemizi genişleterek, yüksek rekabetin olduğu teknoloji sektöründe Türkiye'nin en güçlü oyuncularından biri haline geleceğiz. SERİ'nin servis stratejilerini ve çözüm modellerini daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı bulacağız" dedi.

SERİ Genel Müdürü Zafer Güneş ise "SERİ'nin ilk günden bu yana en büyük destekçisi olan DESTEK gibi güçlü bir kuruluşla bu süreci tamamlamaktan dolayı mutluyuz. Bu birleşmenin sektördeki hizmet kalitesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.