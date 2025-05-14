Teknolojide erişilebilir çözümler ile engeller ortadan kalkıyor!

Türk Telekom, Erişilebilir Tiyatro projesiyle Engelliler Haftası kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Sonbahara Son Güller" adlı tiyatro oyununu görme ve işitme engelli sanatseverler için erişebilir kılıyor. Erişilebilir Tiyatro projesi kapsamında sahnelenen oyunlarda, görme engelli sanatseverler için canlı betimleme hizmeti sunuluyor.

Bu uygulama sayesinde mekân, karakterler, sahne geçişleri ve sessiz gelişen olaylar, diyalog aralarında kulaklık aracılığı ile sesli olarak aktarılıyor. Oyundan önce düzenlenen sahne turuyla da katılımcılar, dekorlara, kostümlere ve sahneye dokunarak oyunun atmosferini önceden deneyimleyebiliyor. İşitme engelli izleyiciler için ise oyun süresince kullanılan üst yazı sistemi ile diyalogların anlık olarak takip edilebilmesi sağlanıyor.

Proje kapsamında bugüne kadar Devlet Tiyatrosu oyunlarından "Rumuz Goncagül, Seneye Bugün, Ebedi Barış, Acâibü'l Temâşa, Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı, Lysistrata, Kırmızı Küre, Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam" ile koreografik sahne kantatı "Carmina Burana" görme ve işitme engelli sanatseverler için erişilebilir kılındı.

KÜLTÜR, SANAT VE EĞİTİM

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, erişilebilirliği destekleyen çalışmalara büyük önem verdiklerini belirterek, "Hayata geçirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle kültür-sanattan eğitime her alanda herkes için erişilebilir bir yaşam sunmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda, 'Erişilebilir Tiyatro' projemizle ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunları görme ve işitme engelli sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda başlayan ve büyük beğeni toplayan bu proje, bu sezon da hem çocuk hem de yetişkin oyunlarıyla sürüyor. Ayrıca görme ve işitme engelli bireylerin karmaşık yapılarda yardım almadan hareket edebilmelerini sağlayan 'Sesli Adımlar' uygulamasıyla da AKM'nin herkes için erişilebilir bir kültür sanat merkezine dönüşmesinden büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

KİTAPLAR KONUŞUYOR

Engelliler Haftası kapsamında ayrıca erişilebilir kaynaklara dikkat çekmek üzere Atatürk Kültür Merkezi Kütüphane'de "Kitaplara Ses Ver" atölyesi de düzenlendi.

Görme engelliler için gönüllü kitap seslendirmek isteyen Türk Telekom çalışanlarına özel düzenlenen atölyede, tiyatro oyuncusu, sunucu ve yazar Açelya Akkoyun tarafından, daha etkili kitap okuyabilmek amacıyla tonlama, artikülasyon, diyafram kullanımı gibi konularda bilgiler aktarıldı. Türk Telekom, yürüttüğü projelerle engelli bireylerin toplumsal hayata eşit katılımını ve bilgiye erişimini desteklerken, çalışanlarının da bu konudaki farkındalıklarının artmasına katkı sundu.

Görme engellilerin daha fazla sesli kitaba ulaşmasını sağlamak üzere, Türk Telekom'un Boğaziçi Üniversitesi, Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı iş birliğiyle geliştirdiği Kitaplara Ses uygulaması ile isteyen herkes telefonuna uygulamayı ücretsiz indirerek görme engelliler için kitap seslendirebiliyor.