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    • Sağlık
    • 28.07.2020 Gazete
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    Güzel kokusu ile herkesin sevdiği , sağlıklı bir hayata göz kırpıyor. şekerinin dengelenmesini sağlayan bu baharat, afrodizyak etkisiyle dikkat çekiyor. Cinsel yönden sıkıntısı olanlara da güç veriyor. kalitesini artırıp çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Cinsel gücü artıran tarçının diğer faydaları şöyle sıralanıyor: Kalp krizi riskini azaltır ve kalp hastalıklarına karşı korur. Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir. Diş ağrısı tedavisinde kullanılır ve ağız kokusu giderir. Öksürüğe iyi gelir.

    Tarçında aşk var
    Güzel kokusu ile herkesin sevdiği , sağlıklı bir hayata göz kırpıyor. şekerinin dengelenmesini sağlayan bu baharat, afrodizyak etkisiyle dikkat çekiyor. Cinsel yönden sıkıntısı olanlara da güç veriyor. kalitesini artırıp çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Cinsel gücü artıran tarçının diğer faydaları şöyle sıralanıyor: Kalp krizi riskini azaltır ve kalp hastalıklarına karşı korur. Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir. Diş ağrısı tedavisinde kullanılır ve ağız kokusu giderir. Öksürüğe iyi gelir.
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