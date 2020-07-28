Tarçında aşk var

Güzel kokusu ile herkesin sevdiği tarçın, sağlıklı bir hayata göz kırpıyor. Kan şekerinin dengelenmesini sağlayan bu baharat, afrodizyak etkisiyle dikkat çekiyor. Cinsel yönden sıkıntısı olanlara da güç veriyor. Sperm kalitesini artırıp çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Cinsel gücü artıran tarçının diğer faydaları şöyle sıralanıyor: Kalp krizi riskini azaltır ve kalp hastalıklarına karşı korur. Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir. Diş ağrısı tedavisinde kullanılır ve ağız kokusu giderir. Öksürüğe iyi gelir.