Rusya ve Ukrayna İstanbul’da anlaşmıştı! Trump duyurdu: Büyük esir takası tamamlandı | Kremlin’den ikinci müzakere sinyali

ABD Başkanı Donald Trump Rusya ile Ukrayna arasında esir takasının tamamlandığını duyurdu.

"BÜYÜK ESİR TAKASI TAMAMLANDI"

Trump Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda "Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası yeni tamamlandı. Yakında yürürlüğe girecek. Bu müzakere için her iki tarafı da tebrik ederim. Bu büyük bir şeye yol açabilir mi???" ifadelerini kullandı.

Trump paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MOSKOVA'DAN İKİNCİ TUR MÜZAKERE SİNYALİ

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Ukrayna kriziyle ilgili muhtıra üzerindeki çalışmalarının ileri bir aşamaya ulaştığını ve Kiev ile kesinlikle ikinci tur görüşmelerin yapılacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İHA

Lavrorv "Evet, hepimiz görüşmelerden yanayız. Evet, ikinci tur olacak. Onlar [Ukrayna yetkilileri] bunu doğruladılar. Bu kendi başına olumlu bir gelişmedir. Çalışma [bir muhtıra] üzerinde] devam ediyor. Ukrayna hakkında bir şey bilmiyorum ama çalışmalarımız ileri bir aşamaya ulaştı ve muhtırayı her durumda Ukraynalılara teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

İSTANBUL'DA 1000 ESİR ANLAŞMASI

İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı ve Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ardından taraflar 1000 esirlik büyük takas konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

İstanbul Barış Müzakereleri, AA

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında yapılan barış müzakerelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Umerov, "Bin kişiye karşılık bin kişi takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık" dedi. Rus heyetinin başkanı Medinskiy ise, "Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek." ifadelerini kullanmıştı. Taraftarların tekrar bir araya gelmek konusunda anlaştığını bildiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kalıcı barışa ulaşılmasını mümkün kılacak her türlü çabayı sergilemeye devam edeceğiz." demişti.