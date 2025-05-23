SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Rusya ve Ukrayna İstanbul'da anlaşmıştı! Trump duyurdu: Büyük esir takası tamamlandı | Kremlin'den ikinci müzakere sinyali

ABD Başkanı Donald Trump Rusya ile Ukrayna arasında esir takasının tamamlandığını duyurdu. Trump Truth Social'da yaptığı açıklamada "Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası yeni tamamlandı. Yakında yürürlüğe girecek. Bu müzakere için her iki tarafı da tebrik ederim. Bu büyük bir şeye yol açabilir mi???" ifadelerini kullanırken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise ikinci müzakere sinyali verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 13:01 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 13:31
Rusya ve Ukrayna İstanbul’da anlaşmıştı! Trump duyurdu: Büyük esir takası tamamlandı | Kremlin’den ikinci müzakere sinyali

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD Başkanı Donald Trump Rusya ile Ukrayna arasında esir takasının tamamlandığını duyurdu.

"BÜYÜK ESİR TAKASI TAMAMLANDI"

Trump Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda "Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası yeni tamamlandı. Yakında yürürlüğe girecek. Bu müzakere için her iki tarafı da tebrik ederim. Bu büyük bir şeye yol açabilir mi???" ifadelerini kullandı.

Trump paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüTrump paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MOSKOVA'DAN İKİNCİ TUR MÜZAKERE SİNYALİ

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Ukrayna kriziyle ilgili muhtıra üzerindeki çalışmalarının ileri bir aşamaya ulaştığını ve Kiev ile kesinlikle ikinci tur görüşmelerin yapılacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İHARusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İHA

Lavrorv "Evet, hepimiz görüşmelerden yanayız. Evet, ikinci tur olacak. Onlar [Ukrayna yetkilileri] bunu doğruladılar. Bu kendi başına olumlu bir gelişmedir. Çalışma [bir muhtıra] üzerinde] devam ediyor. Ukrayna hakkında bir şey bilmiyorum ama çalışmalarımız ileri bir aşamaya ulaştı ve muhtırayı her durumda Ukraynalılara teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

Dünyanın gözünü İstanbula çevirdi Türkiye-Ukrayna-Rusya zirvesinden esir takası çıktı! Barış için her türlü çabayı göstereceğizDünyanın gözünü İstanbula çevirdi Türkiye-Ukrayna-Rusya zirvesinden esir takası çıktı! Barış için her türlü çabayı göstereceğiz

İSTANBUL'DA 1000 ESİR ANLAŞMASI

İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı ve Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ardından taraflar 1000 esirlik büyük takas konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

İstanbul Barış Müzakereleri, AAİstanbul Barış Müzakereleri, AA

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında yapılan barış müzakerelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Umerov, "Bin kişiye karşılık bin kişi takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık" dedi. Rus heyetinin başkanı Medinskiy ise, "Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek." ifadelerini kullanmıştı. Taraftarların tekrar bir araya gelmek konusunda anlaştığını bildiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kalıcı barışa ulaşılmasını mümkün kılacak her türlü çabayı sergilemeye devam edeceğiz." demişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Rusya ve Ukrayna İstanbul’da anlaşmıştı! Trump duyurdu: Büyük esir takası tamamlandı | Kremlin’den ikinci müzakere sinyali
CANLI TAKİP | CHP’li İBB’ye 4. dalga operasyon! Gözaltı sayısı 45’e yükseldi | İsim isim liste Takvim.com.tr’de
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi Hazine ve Maliye Bakanlığı detayları açıkladı: KOBİ’lere 30 milyar destek
Beyaz Saray’dan skandal karar: Harvard’a Filistin engeli
ABD’li uzman Sharon Slater’den Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiği için takdir ediyorum
Mehmet Çetin olayında sıcak gelişme! Müge Anlı duyurdu: Hüseyin Çavdar üvey oğlunu öldürdüğünü itiraf etti
TOZ TAŞINIMI ALARMI: Meteoroloji bölge bölge uyardı! Şemsiye ve maskeler hazır olsun
CHP’li İBB’ye yolsuzluk operasyonunda yeni detay! Rüşvetin kaydı var | İş insanı Celal Çakmak’tan Murat Ongun’la ilgili şok ifade
İnan Kıraç kaçırıldı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sona erdi! 8 madde tek hedef: Terör ülke gündeminden çıkarılacak
Balya balya paraları TikTok’ta yayımladılar! Her çeşit suç var
Fenerbahçe’den transferde general hamlesi! Orta sahanın patronu olacak
Memura üçlü zam! Milyonlara yansıyacak: Temmuz zammı için tahminler geldi | Kim, ne kadar alacak?
CHP’li İBB’ye yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Taner Çetin’in hayali ihale paralarıyla asistanına villa aldırdığı ortaya çıktı
CHP’li İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı! Bir şüpheli daha etkin pişmanlıktan yararlandı
’Dijital Telif’te bıçak kemiğe dayandı! Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman’dan TAKVİM’e özel demeç: Yasa ne zaman çıkacak?
Taner Çetin’in İBB’deki vurgun ve zimmeti sevk yazısında! İhale rüşvetiyle villa alıp BMW taksidi ödetti: Kara parayı asistanıyla akladı
Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu
Selçuk Bayraktar’dan Takvim.com.tr’ye Etnospor mesajı: Kültürel mirasımızın yaşatılması için önemli | Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan aile vurgusu
Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde