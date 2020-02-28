Herkes, genç bir cildin hayalini kuruyor. Diyetisyen Mehtap Yakut, cilt sağlığı için doğru beslenmek gerektiğini söylüyor. Hücreleri yenileyen ve yaşlanmayı geciktiren besinleri sıralıyor:
MAYDANOZ: Cildi sıkılaştırır. Mor halkalara ve sivilcelere karşı etkilidir.
MADEN SUYU: Cilde parlaklık verir. Tonik görevi üstlenir.
BALIK: Cildin gençleşmesine yardımcı olur.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.