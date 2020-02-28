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Herkes, genç bir cildin hayalini kuruyor. Diyetisyen Mehtap Yakut, cilt sağlığı için doğru beslenmek gerektiğini söylüyor. Hücreleri yenileyen ve yaşlanmayı geciktiren besinleri sıralıyor...

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Göz altı morluğuna maydanoz

Herkes, genç bir cildin hayalini kuruyor. Diyetisyen Mehtap Yakut, cilt sağlığı için doğru beslenmek gerektiğini söylüyor. Hücreleri yenileyen ve yaşlanmayı geciktiren besinleri sıralıyor:

MAYDANOZ: Cildi sıkılaştırır. Mor halkalara ve sivilcelere karşı etkilidir.

MADEN SUYU: Cilde parlaklık verir. Tonik görevi üstlenir.

BALIK: Cildin gençleşmesine yardımcı olur.

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