Herkes, genç bir cildin hayalini kuruyor. Diyetisyen Mehtap Yakut, cilt sağlığı için doğru beslenmek gerektiğini söylüyor. Hücreleri yenileyen ve yaşlanmayı geciktiren besinleri sıralıyor:

MAYDANOZ: Cildi sıkılaştırır. Mor halkalara ve sivilcelere karşı etkilidir.

MADEN SUYU: Cilde parlaklık verir. Tonik görevi üstlenir.

BALIK: Cildin gençleşmesine yardımcı olur.