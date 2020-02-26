Sabah kahvaltılarının olmazsa olmazı yumurta, sağlığı koruyor. İçerdiği vitamin ve mineraller ile hastalıklara savaş açıyor. Katarakt riskini azaltan yumurta, bağışıklığı güçlendiriyor. Kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Unutkanlığa ve Alzheimer'a karşı koruma sağlıyor. Tiroit hormonlarının çalışmasını düzenleyen yumurta, kemikleri de güçlendiriyor.
Yumurtayla kemikler sağlam
Sabah kahvaltılarının olmazsa olmazı yumurta, sağlığı koruyor. İçerdiği vitamin ve mineraller ile hastalıklara savaş açıyor. Katarakt riskini azaltan yumurta, bağışıklığı güçlendiriyor. Kilo vermeyi kolaylaştırıyor.
- Sağlık
- 26.02.2020
- Gazete
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