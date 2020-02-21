Böbrek ve üriner sistem taş hastalığı, sık görülen bir sağlık sorunu olarak biliniyor. Beslenme, yaşam tarzı ve çevresel etkenler, böbrek taşının oluşmasında etkili oluyor. Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi'nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Özdemir, böbrek taşının erkeklerde daha çok görüldüğünü belirtiyor. Her 10 erkekten birinin hayatının bir bölümünde böbrek taşı problemi yaşadığına dikkat çekiyor. HAREKETSIZLIK

Taş hastalığının ortaya çıkmasında, pek çok faktör etkili oluyor. Sıcağa maruz kalan iş gruplarında çalışanlarda, taş 3-4 kat daha fazla görülüyor. Bu nedenle özellikle ailesinde taş hastalığı olanların sıcaktan uzak durmaları ve bol su içmeleri öneriliyor. Masa başı çalışanlar, gün içerisinde çok fazla hareketsiz kalıyor. Bu kişilerde de taş görülüyor.

HAMBURGERİ SEVİYORUZ AMA...

Protein ve karbonhidrattan zengin, liften fakir beslenme ve fast food besinlerin tüketilmesi de taş riskini artırıyor. Şahısların beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi bu açıdan büyük önem taşıyor.

NASIL BESLENELİM?

Beslenme alışkanlıklarındaki değişim, böbrek ve idrar yollarında taş oluşumu riskini artırıyor. Kırmızı et, süt ve süt ürünleri, ıspanak, tuz, şekerli ve unlu mamuller, böbrek taşlarına neden oluyor.

TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL

Böbrek taşı tedavisi, taşın özelliklerine göre planlanıyor. Taşlar lazer yöntemiyle kırılıyor. Taşın boyutuna göre yüzde 95 oranında başarı sağlanıyor. Hasta kısa sürede iyileşip, gündelik hayatına devam edebiliyor.

HAYAT KURTARAN ÖNERİLER

HER gün 2-2.5 litre su için.

TAZE sıkılmış meyve sularını tercih edin. Hazır meyve suları içmeyin.

SÜT ve süt ürünlerinin hiç tüketilmemesi, taş oluşum riskini artırır.

LİF içeriği yüksek olan besinleri tüketin.

TUZ kullanımını azaltın.

YARIN: SU İÇİN

ÜROLOJİ UZM. PROF. DR. TUNÇ ÖZDEMİR - A'DAN Z'YE BÖBREK SAĞLIĞI