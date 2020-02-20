Böbrek, hayati görev üstleniyor. Vücutta kanı süzerek adeta bir filtre gibi çalışıyor. Bu süzme işlemi esnasında yararlı maddeler vücuda geri emiliyor. Diğerleri ise idrarla dışarı atılıyor. TAKVİM, böbrek sağlığıyla ilgili bilinmesi gerekenleri uzmanlarına soruyor. Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nden Üroloji Uzmanı Op. Dr. Adil Gürtuğ, toplumda sık görülen böbrek taşları hakkında bilgilendiriyor.

BOL SU İÇİN, HAREKET EDİN

İdrarla birlikte atılamayan mineral ve tuzlar, böbreğin iç yüzeyinde kristaller tarzında birikiyor. Zamanla taşa dönüşüyor. Taşların oluşmasında, yetersiz sıvı tüketimi etkili oluyor. Beslenme şekli, cinsiyet ve aile geçmişi taş riskini artırıyor.





TEDAVİ SÜRECİ HAKKINDA...

Hastalığın teşhisinde fiziksel muayene yapılıyor. Laboratuvar ve radyolojik tetkiklerle taşın yeri, büyüklüğü ve sertliği belirleniyor. Ardından tedavi sürecine geçiliyor. 5 mm'ye kadar olan taşlar, ilaç ve bol sıvı alınarak düşürülebiliyor. Daha büyük taşlar ise şok dalgalar küçültülüp vücuttan atılması sağlanıyor.

ARAŞTIRILMALI

Hastaların taşları düştükten veya ameliyatla alındıktan sonra mutlaka analizinin yapılması gerekiyor. Taşın oluştuğu maddeleri öğrenmek önem taşıyor. Metabolik araştırma ile kanda taş oluşumuna neden olan maddeleri tespit etmek hastalığın tekrarını önlemek açısından faydalı oluyor.

TEKRARLAYABİLİR

Böbrek taşı ameliyatı olanlar, hastalığın tekrarlama ihtimalinden korkuyor. Araştırmalar, taş hastalığının ilk 10 yıl içerisinde yüzde 35-50 oranında tekrarlayabileceğini gösteriyor.





KRİTİK YAŞ 30!

BESLENME ŞEKLİ: Hayvansal proteinden zengin ve liften fakir gıdalarla beslenenlerde taş oluşumunu tetikler.

HAREKETSİZLİK: Bu durumda, kemiklerde erime oluşur. İdrarda kalsiyum oranı artar. Bu da taş oluşumuna zemin hazırlar.

YETERSİZ SIVI ALIMI: Az su içmek idrarda taş oluşumuna neden olan mineralleri artırır.

CİNSİYET, IRK VE YAŞ: Böbrek taşı, erkeklerde 3 kat daha fazla görülür. Sıklıkla 30-50 yaş arasında ortaya çıkar.

AİLE HİKAYESİ: Aile geçmişinde taş öyküsü olanlarda bu hastalık yüzde 25 daha sık görülür.

Böbrek taşının görülmesinde genetik faktörler etkili oluyor. Ailesinde bu hastalık bulunanların düzenli doktor kontrollerini ihmal etmemesi gerekiyor.

YARIN: ERKEKLER RİSK ALTINDA

ÜROLOJİ UZM. OPR. DR. ADİL GÜRTOĞ - A'DAN Z'YE BÖBREK SAĞLIĞI-1