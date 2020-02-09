Havaların soğumasıyla birlikte, hastalıklar kapıyı çalıyor. Diyetisyen Nafikar Başkan, bugünlerde bağışıklığı güçlendirecek özel bir karışım tarifi veriyor.
- Sağlık
- 09.02.2020
- Gazete
Havaların soğumasıyla birlikte, hastalıklar kapıyı çalıyor. Diyetisyen Nafikar Başkan, bugünlerde bağışıklığı güçlendirecek özel bir karışım tarifi veriyor.
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