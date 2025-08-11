Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantıda iç ve dış politikadan ekonomiye kadar birçok kritik başlık masada olacak. Kabine toplanıyor!

TERÖRSÜZ TÜRKİYE Terörsüz Türkiye başlığı altında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları Kabine'nin gündemi olacak.

Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masaya hangi konular yatırılacak? Terörsüz Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan anlaşması...



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Komisyonda yaptığı sunuma ilişkin detayları Kabinde'de Başkan Erdoğan'a aktarması bekleniyor.