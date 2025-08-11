Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masaya hangi konular yatırılacak? Terörsüz Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan anlaşması...

PODCAST CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe’de toplanacak. Kabine'de masaya Terörsüz Türkiye çalışmaları, İsrail’in Gazze’ye yönelik aldığı işgal kararı ve Azerbaycan ile Ermenistan anlaşmasının yatırılması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantıda iç ve dış politikadan ekonomiye kadar birçok kritik başlık masada olacak.

Kabine toplanıyor!


TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye başlığı altında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları Kabine'nin gündemi olacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Komisyonda yaptığı sunuma ilişkin detayları Kabinde'de Başkan Erdoğan'a aktarması bekleniyor.

ORMAN YANGINLARI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili son durumu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunması bekleniyor. Aynı zamanda Kabine'de yangınlara karşı alınabilecek ek tedbirler de görüşülecek.

AZERBAYCAN - ERMENİSTAN ANLAŞMASI

Washington'da imzalanan memorandum ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında sağlanan barış anlaşmasının ve anlaşma ile Zengezur Koridoru'na yönelik gelişmelerin de kabinede masaya yatırılacağı öngörülüyor.

İSRAİL'İN TAM İŞGAL KARARI

İsrail hükümetinin Gazze'yi tam işgal kararı almasının gündeme gelmesi de bekleniyor.

Geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in Gazze'nin tamamını askeri kontrol altına alma kararını asla kabul edilemeyeceğini vurgulamıştı.

ENFLASYON RAPORU GÜNDEMDE

Son olarak Kabine gündeminde yer alması beklenen konular arasında, 14 Ağustos Perşembe günü açıklanacak olan yılın üçüncü enflasyon raporuna ilişkin verilerinde yer alıyor.

