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la kemikler sağlam

Bolca A, C ve E vitamini içeren , sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Bol lif içeren bu sebze, bağırsak hareketlerini hızlandırıyor. Kemikleri güçlendiriyor. Prostat, kolon, akciğer ve meme iyle savaşıyor.

Şalgamla kemikler sağlam
Bolca A, C ve E vitamini içeren , sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Bol lif içeren bu sebze, bağırsak hareketlerini hızlandırıyor. Kemikleri güçlendiriyor. Prostat, kolon, akciğer ve meme iyle savaşıyor.

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