Şalgamla kemikler sağlam

Bolca A, C ve E vitamini içeren şalgam, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Bol lif içeren bu sebze, bağırsak hareketlerini hızlandırıyor. Kemikleri güçlendiriyor. Prostat, kolon, akciğer ve meme kanseriyle savaşıyor.
Bolca A, C ve E vitamini içeren şalgam, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Bol lif içeren bu sebze, bağırsak hareketlerini hızlandırıyor. Kemikleri güçlendiriyor. Prostat, kolon, akciğer ve meme kanseriyle savaşıyor.
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