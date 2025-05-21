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''Huzur İstanbul'' uygulaması: 975 kişi gözaltına alındı!

İstanbul genelinde ''Huzur İstanbul'' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında yapılan denetimlerde 975 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini duyurdu.

Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 09:29 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 09:29
’’Huzur İstanbul’’ uygulaması: 975 kişi gözaltına alındı!

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İstanbul genelinde 20 Mayıs'ta "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 975 kişi gözaltına alındı.

UYGULAMA İKİ AŞAMALI OLARAK YAPILDI

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 215 noktada 1403 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1303 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

''Huzur İstanbul'' uygulamasında 975 kişi gözaltına alındı (AA)''Huzur İstanbul'' uygulamasında 975 kişi gözaltına alındı (AA)

975 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kontrollerde toplam 317 bin 59 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 517 şüpheli ile birlikte toplam 975 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 39 ruhsatsız tabanca, 2 AK-47 tüfek, 2 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca ve 135 fişek bulundu. Ayrıca 2 bin 817 gram uyuşturucu madde, 71 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 90 lira ve 6,2 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kabahatler Kanunu kapsamında 52 kişiye idari işlem uygulanırken, 15 yabancı uyruklu şahıs hakkında da işlem yapıldı.

''Huzur İstanbul'' uygulamasında 975 kişi gözaltına alındı (AA)''Huzur İstanbul'' uygulamasında 975 kişi gözaltına alındı (AA)

Emniyet güçleri 317 umuma açık yeri denetlerken, 43 bin 791 araç ve 2 bin 819 motosikleti kontrol etti. Bu kontroller sonucunda 2 bin 255 araç ve motosiklet ile 7 sürücüye işlem yapılırken, 2 araç trafikten menedildi. Toplamda 788 bin 19 lira trafik cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini açıkladı.

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