İstanbul ilçe ilçe deprem risk haritası 2025: Zemini en sağlam ve en tehlikeli mahalleler hangileri? 1. 2. ve 3. derece...

İstanbul, Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık metropolü olmasının yanı sıra Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunması sebebiyle yüksek deprem riski taşıyor. Deprem uzmanları ve AFAD tarafından hazırlanan risk haritaları şehrin birçok ilçesinin farklı seviyelerde deprem tehlikesi altında olduğunu gösteriyor. Olası büyük bir sarsıntıya karşı önlemler almak ve acil dönüşüm gerektiren bölgeleri bilmek İstanbul için hayati önem taşıyor.