Mahalleniz listede! İstanbul’da saatlerce gelmeyecek: BEDAŞ ilçeleri sıraladı

İstanbul genelinde gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintileri, BEDAŞ tarafından düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Arıza, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintilerin, vatandaşları mağdur etmemesi adına detaylı bilgilendirme yapılıyor. İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle bugünün (21 Mayıs 2025) elektrik kesintisi listesi…