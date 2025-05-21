Mahalleniz listede! İstanbul'da saatlerce gelmeyecek: BEDAŞ ilçeleri sıraladı
İstanbul merkezli yaşanacak planlı elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından düzenli olarak duyuruluyor. Vatandaşların arıza ve bakım çalışmaları süresince mağduriyet yaşamaması adına ilçe ilçe kesinti detayları paylaşılıyor. Peki bugün İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrikler yok? 21 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi hangi mahalleleri kapsıyor? Bugün İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte merak edilen kesinti detayları...
Giriş Tarihi: 21.05.2025 09:05