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Mahalleniz listede! İstanbul'da saatlerce gelmeyecek: BEDAŞ ilçeleri sıraladı

İstanbul merkezli yaşanacak planlı elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından düzenli olarak duyuruluyor. Vatandaşların arıza ve bakım çalışmaları süresince mağduriyet yaşamaması adına ilçe ilçe kesinti detayları paylaşılıyor. Peki bugün İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrikler yok? 21 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi hangi mahalleleri kapsıyor? Bugün İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte merak edilen kesinti detayları...

Giriş Tarihi: 21.05.2025 09:05
Mahalleniz listede! İstanbul’da saatlerce gelmeyecek: BEDAŞ ilçeleri sıraladı

İstanbul genelinde gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintileri, BEDAŞ tarafından düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Arıza, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintilerin, vatandaşları mağdur etmemesi adına detaylı bilgilendirme yapılıyor. İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle bugünün (21 Mayıs 2025) elektrik kesintisi listesi…

Mahalleniz listede! İstanbul’da saatlerce gelmeyecek: BEDAŞ ilçeleri sıraladı

21 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi

Mahalleniz listede! İstanbul’da saatlerce gelmeyecek: BEDAŞ ilçeleri sıraladı

21 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi

Mahalleniz listede! İstanbul’da saatlerce gelmeyecek: BEDAŞ ilçeleri sıraladı

21 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi

Mahalleniz listede! İstanbul’da saatlerce gelmeyecek: BEDAŞ ilçeleri sıraladı

21 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi