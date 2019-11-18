Oldukça ihmal edilen ağız sağlığı, aslında tüm hastalıkların kaynağında yatıyor. Hemen herkesin ağzında bulunan çürük dişler, ağız kokusu ve diş iltihabı gibi problemler, yaşam kalitesini düşürüyor. TAKVİM, toplumumuzda sık görülen ağız ve diş sağlığıyla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor. Batıgöz Sağlık Grubu'ndan Diş Hekimi Ezgi Aydın, sağlıklı dişlerin sırrını açıklıyor. Yazı dizisinin ilk gününde dişlerin neden çürüdüğünü ve çürükleri önlemek için neler yapılması gerektiğini açıklıyor.

SİNDİRİMİN BAŞLANGICI

İnsan hayatında her şey yiyecekle başlıyor. Şekerli ve unlu besinlerin tüketilmesi halinde ağızda kalan artıklar, diş sağlığını bozuyor. Besin artıkları sonucunda oluşan asitler, dişlerin mineral dokusunu etkisiz hale getirerek, diş minesinin bozulmasına ve diş çürüğüne neden oluyor.

ZAMANLA YAYILIR

Çürükler diş yüzeyinde başlayarak, dentin tabakasına doğru ilerliyor. Bu nedenle çürüğün bu tabakaya erişmesinden sonra daha hızlı ve etkin bir şekilde yayılma eğilimi sonucunda dentin tabakasını delerek oyuklar meydana geliyor. Diş minesinin kalın olduğu dişlerde çürük yavaş yayılırken, minenin ince olduğu dişlerde daha hızlı ilerliyor. Tedavi edilmeyen çürük, dişi kaybetmemize neden olabiliyor.

YEŞİL ÇAY İÇİN

Çürükleri engellemek için ağız ve diş bakımına özen göstermek gerekiyor. Her gün en az iki defa olmak üzere düzenli olarak dişleri fırçalamak, diş ipi kullanmak gerekiyor. Süt ve süt ürünleri, meyve ve sebzeler, şekersiz soda, su ve yeşil çay gibi içecekler dişleri güçlendiriyor.

MİDEYE ZARAR VERİR

Tedavi edilmeyen çürükler, zamanla ilerleyerek daha uzun süren kanal tedavilerine hatta diş kayıplarına yol açabiliyor. Bunun yanı sıra vücudun hayati organlarına da zarar veriyor. Çürük ve diş iltihabı, kalp-damar, mide, karaciğer ve böbrek gibi pek çok sistemik hastalığı tetikliyor.

YARIN: DİŞ ETİ İLTİHABI

DİŞ HEKİMİ EZGİ AYDIN - AĞIZ SAĞLIĞININ ŞİFRELERİ

HAZIRLAYAN SİNEM UYSAL