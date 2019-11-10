Kelliğe argan yağı

Saç dökülmesi, kadın erkek herkesi mutsuz eder. Argan yağı ise kelliği bitiren mucize yağlardan biridir. Saç köklerini besleyen bu yağ, yeni saçların çıkmasını sağlar. Saç dökülmesini durdurur. Saç dökülmesi, kadın erkek herkesi mutsuz eder. Argan yağı ise kelliği bitiren mucize yağlardan biridir. Saç köklerini besleyen bu yağ, yeni saçların çıkmasını sağlar. Saç dökülmesini durdurur.
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