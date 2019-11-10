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a kuru kayısı

deposu kayısı, kansızlığı bitirir. Ruh halini iyileştirir ve mutluluk verir. Sindirimi hızlandırır ve kabızlığı bitirir. Tansiyonu dengeler. Gözleri besler ve riskini azaltır.

Katarakta kuru kayısı
Demir deposu kayısı, kansızlığı bitirir. Ruh halini iyileştirir ve mutluluk verir. Sindirimi hızlandırır ve kabızlığı bitirir. Tansiyonu dengeler. Gözleri besler ve katarakt riskini azaltır.

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