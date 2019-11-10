Katarakta kuru kayısı

Demir deposu kayısı, kansızlığı bitirir. Ruh halini iyileştirir ve mutluluk verir. Sindirimi hızlandırır ve kabızlığı bitirir. Tansiyonu dengeler. Gözleri besler ve katarakt riskini azaltır. Demir deposu kayısı, kansızlığı bitirir. Ruh halini iyileştirir ve mutluluk verir. Sindirimi hızlandırır ve kabızlığı bitirir. Tansiyonu dengeler. Gözleri besler ve katarakt riskini azaltır.
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