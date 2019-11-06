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Rahim i önlenebilir! İşte rahim kanseri ile ilgili detaylar...

Rahim ağzı i, kadınların sağlığını tehdit ediyor. 35-55 yaşları arasında görülen bu hastalık, sinsi ilerliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. , bu hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışları açıklıyor...

Rahim kanseri önlenebilir

Rahim ağzı i, kadınların sağlığını tehdit ediyor. 35-55 yaşları arasında görülen bu hastalık, sinsi ilerliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. , bu hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışları açıklıyor:

YANLIŞ: Rahim ağzı kanseri önlenemez...
DOĞRU: Düzenli kontroller ve sayesinde rahim ağzı kanseri erken teşhis edilebilir ve önlenebilir.
Smear testi rahim ağzındaki bu hücresel değişikliklerin saptanmasına imkan verir.

YANLIŞ: Smear testi yaptırmak ağrılı bir işlemdir.
DOĞRU: Smear testi jinekolojik muayene sırasında rahim ağzına fırça sürülerek yapılan ağrısız bir işlemdir.

YANLIŞ: Aşı yaptırırsam rahim ağzı kanser olmam.
DOĞRU: Rahim ağzı kanserinden korunmada aşısı önemli rol oynar. HPV aşısının amacı rahim ağzı kanserinden, ikincisi ise genital siğillerden korunmaktır.

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