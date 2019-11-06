Rahim ağzı kanseri, kadınların sağlığını tehdit ediyor. 35-55 yaşları arasında görülen bu hastalık, sinsi ilerliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Görgen, bu hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışları açıklıyor:

YANLIŞ: Rahim ağzı kanseri önlenemez...

DOĞRU: Düzenli kontroller ve smear testi sayesinde rahim ağzı kanseri erken teşhis edilebilir ve önlenebilir.

Smear testi rahim ağzındaki bu hücresel değişikliklerin saptanmasına imkan verir.

YANLIŞ: Smear testi yaptırmak ağrılı bir işlemdir.

DOĞRU: Smear testi jinekolojik muayene sırasında rahim ağzına fırça sürülerek yapılan ağrısız bir işlemdir.

YANLIŞ: Aşı yaptırırsam rahim ağzı kanser olmam.

DOĞRU: Rahim ağzı kanserinden korunmada HPV aşısı önemli rol oynar. HPV aşısının amacı rahim ağzı kanserinden, ikincisi ise genital siğillerden korunmaktır.