Güzel kokusuyla ıhlamur, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Grip ve soğuk algınlığıyla savaşan ıhlamur, öksürüğü hafifletiyor. Solunum yollarını açıyor. Sakinleştiren ve mutluluk veren ıhlamur, kabızlığı da engelliyor. Cildi nemlendiriyor. Mide bulantısını kesiyor. Ciltte siyah nokta ve sivilce oluşumunu önlüyor. Ancak ıhlamur yaparken çayı kaynatarak değil, kaynayan suda demleyerek tüketmek gerekiyor.