ŞEKER VE AŞK
Nafiz Hocam, 4 yıldır şekerim var. Hap kullanmak istemiyorum. Cinsel hayatım da bozulmaya başladı. Hacamat iyi gelir diyorlar. Yaptırayım mı?
Hacamat birçok hastalıkta, sağlığın güçlendirilmesinde çok faydalıdır. Ağır metalleri bedenden uzaklaştırır. Şeker hastalığında da oldukça faydalıdır. Ancak ilaçlarını bırakma. Seni takip eden doktorun ilaçlarını ayarlar. Kontrolsüz kan şekeri, cinsel yaşamı olumsuz etkileyebilir. Kontrollerini de aksatma.
- Sağlık
- 13.08.2019
- Gazete
İlişkide anlayış | Nafiz Karagözoğlu'na sorulan sorular (13 Ağustos 2019)
Evlilikte aşkı ve mutluluğu yakalamanın yolu anlayış ve güvenden geçiyor. Cinsel hayatta görülen sorunları azaltmak için erkeğe daha çok görev düşüyor. Erkeklerin eşini anlaması ve sorunlarını dinlemesi ilişkide görülen sıkıntıları ortadan kaldırıyor. Aşkı tazeliyor... İşte Nafiz Karagözoğlu'nun 13 Ağustos 2019 tarihli Takvim gazetesi yazısında okurlarından gelen sorulara verdiği cevaplar...
ŞEKER VE AŞK
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