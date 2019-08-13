İlişkide anlayış | Nafiz Karagözoğlu'na sorulan sorular (13 Ağustos 2019)

ŞEKER VE AŞK



Nafiz Hocam, 4 yıldır şekerim var. Hap kullanmak istemiyorum. Cinsel hayatım da bozulmaya başladı. Hacamat iyi gelir diyorlar. Yaptırayım mı?

Hacamat birçok hastalıkta, sağlığın güçlendirilmesinde çok faydalıdır. Ağır metalleri bedenden uzaklaştırır. Şeker hastalığında da oldukça faydalıdır. Ancak ilaçlarını bırakma. Seni takip eden doktorun ilaçlarını ayarlar. Kontrolsüz kan şekeri, cinsel yaşamı olumsuz etkileyebilir. Kontrollerini de aksatma.