Prostat ve cinsellik

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, cinsel hayatta yaşanan sorunlara değiniyor. Erkeklerin korkulu rüyası prostatın, aşk hayatına olan olumsuz etkisine değiniyor. Bu hastalığın cinsel isteksizliğe hatta sertleşme sorununa neden olacağını belirtiyor. Uzman kontrolünün önemine dikkat çekiyor.
DİYABET VE AŞK
79 ay önce şeker hastası olduğumu öğrendim. 45 yaşındayım. Kan şekerim açken 135'i geçmiyor. Yalnız son 3 aydır cinsel hayatımda acayip sıkıntılar başladı. Şeker, cinsel hayatı etkiler mi?
HAYIR. Cinsel hayatının etkilenmesi belki ilaçlardan, belki gereksiz kafaya taktığın şeylerden hatta belki de şeker hastalığının dışındaki bir nedenden olabilir. Kan glikoz düzeyi iyi kontrol edilen birçok kişi hiçbir sorun yaşamaz. Kan glikozu uzun süreli kontrolsüz olursa erkeklerde beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatan hasarlara neden olabilir. Sertleşme için gerekli olan kan akımını kontrol eden sinirlerin ve damarların işlevi bozulabilir. Ancak sendeki kesinlikle böyle bir durum değil. Üroloji uzmanına muayene ol.
MİYOM TEDAVİSİ
7Anneme miyomun var demişler. Çok korktuk. Hemen ameliyat mı yapalım? Tümör yayılır mı? PANİK yok tümör demek beze demektir. Kanser demek değildir. Miyom, rahmin adale tabakasından çıkan urlara verilen addır. Rahimde mevcut olan miyomlar, genelde iyi huylu tümörlerdir. Bu tümörlerin çapları 1-1.5 cm büyüklüğündedir. Rahim ağzında ve rahim gövdesinde gelişebilmektedirler.
SIĞIL SORUNU
726 yaşında evli bir bayanım. Cinsel organımda siğil çıktı. Eşimde de var galiba. Adet kanamam olunca kaşınıyor. Tehlikeli olur mu?
SENİN muayene sonucuna göre siğil dediğin değişikliklerin sebebi önemli. Dediğini doğru kabul edecek olursak cinsel organlarda siğil, Human Papilloma Virüs (HPV) dediğimiz mikropla olur. HPV cinsel ilişkiyle (vajinal, anal veya ağızdan) geçer. Siğil haline gelmeden de bulaşma olmuş olabilir. Siğiller, HPV bulaşmasından 6 hafta ile 6 ay arasında görülebilir. Cinsel organlardaki HPV ile temas etmiş herkeste siğil görülmeyebilir. Kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olabilir. Bence kadın hastalıkları uzmanı seni muayene etsin.
EGZERSİZ YAPMALISIN
7Nafiz Bey, 14 haftalık gebeyim. Doğumun rahat olması için hareket ve egzersiz yapmak istiyorum. Bana neler önerirsiniz?
DÜZGÜN duruş eğitimi önemlidir. Karın içi basınç artmışken, daha dikkatli iş yapmak gerekir. Özellikle çocuk doğduktan sonra bakım için kuvvetli kollara ihtiyaç duyulur. Kol egzersizleri bunun için çok önemlidir. Gittikçe artacak beden ağırlığı için bacakların kuvvetlendirilmesi gerekir. Hareketli bir bedende ödem, varis ve kramplar da az olur. Ayrıca pelvik taban kas kontrolü ve karın kaslarının kuvvetlendirilmesi için özel eğitim almak doğru olur. Bu konuları öğreneceğin ünitelerinde ehliyet sahibi olması en az bu konular kadar önemlidir.
ÖSTROJENİN ETKİSİ
720 yaşındayım ama hala memelerim büyümedi. Huzursuz oluyorum. Silikon düşünmüyorum. Ama ilaç kullansam büyür mü?
ÖNCELİKLE bu sorununun hastalık mı yoksa sana ait doğal bir farklılık mı olduğunu anlamamız lazım. Özellikle östrojen ve tiroit fonksiyon testleri gibi hormon tahlillerinin yaptırılması lazım. Östrojen eksikliği; memelerde küçülme, vajinada kuruluk, cinsel ilişki esnasında ağrı, ciltle kırışıklık, saç dökülmesi, vajinada sarkma, cinsel isteksizlik ve cinsel ilişkiden zevk almama sonuçlarını doğurur. Yani sadece şimdi değil daha sonra da şikayete neden olabilecek tespitleri yapmalıyız. Östrojen eksikliği olursa kadın erken menopoza girebilir, bu durumda sıcak basmaları, terleme atakları ve psikolojik dengesizlikler görülür. Herhangi bir ilaç alma. Önce tanı sonra tedavi.
ERKEKLER DOMATES YESİN
Babamın prostat hastalığı var. Bende de olmasın istiyorum. Faydalı yiyecekleri söyler misiniz?
PROSTAT sağlığı için tavsiye edilen doğal yiyecekler ısırgan otu çayı, balık yağı, soya fasulyesi, cüce palmiye, yeşil çay, brokoli, kabak çekirdeği ve hafif pişmiş domatestir. Ancak önce prostat muayenesi ol. Hastalık varsa tedavisi şart. Ayrıca gerekirse muayene sonrası sakınman gereken uygulamalar hakkında bilgi de almalısın.
CİNSEL SORUNLARINIZA EN SAĞLIKLI CEVAPLAR / DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DİYABET VE AŞK
79 ay önce şeker hastası olduğumu öğrendim. 45 yaşındayım. Kan şekerim açken 135'i geçmiyor. Yalnız son 3 aydır cinsel hayatımda acayip sıkıntılar başladı. Şeker, cinsel hayatı etkiler mi?
HAYIR. Cinsel hayatının etkilenmesi belki ilaçlardan, belki gereksiz kafaya taktığın şeylerden hatta belki de şeker hastalığının dışındaki bir nedenden olabilir. Kan glikoz düzeyi iyi kontrol edilen birçok kişi hiçbir sorun yaşamaz. Kan glikozu uzun süreli kontrolsüz olursa erkeklerde beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatan hasarlara neden olabilir. Sertleşme için gerekli olan kan akımını kontrol eden sinirlerin ve damarların işlevi bozulabilir. Ancak sendeki kesinlikle böyle bir durum değil. Üroloji uzmanına muayene ol.
MİYOM TEDAVİSİ
7Anneme miyomun var demişler. Çok korktuk. Hemen ameliyat mı yapalım? Tümör yayılır mı? PANİK yok tümör demek beze demektir. Kanser demek değildir. Miyom, rahmin adale tabakasından çıkan urlara verilen addır. Rahimde mevcut olan miyomlar, genelde iyi huylu tümörlerdir. Bu tümörlerin çapları 1-1.5 cm büyüklüğündedir. Rahim ağzında ve rahim gövdesinde gelişebilmektedirler.
SIĞIL SORUNU
726 yaşında evli bir bayanım. Cinsel organımda siğil çıktı. Eşimde de var galiba. Adet kanamam olunca kaşınıyor. Tehlikeli olur mu?
SENİN muayene sonucuna göre siğil dediğin değişikliklerin sebebi önemli. Dediğini doğru kabul edecek olursak cinsel organlarda siğil, Human Papilloma Virüs (HPV) dediğimiz mikropla olur. HPV cinsel ilişkiyle (vajinal, anal veya ağızdan) geçer. Siğil haline gelmeden de bulaşma olmuş olabilir. Siğiller, HPV bulaşmasından 6 hafta ile 6 ay arasında görülebilir. Cinsel organlardaki HPV ile temas etmiş herkeste siğil görülmeyebilir. Kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olabilir. Bence kadın hastalıkları uzmanı seni muayene etsin.
EGZERSİZ YAPMALISIN
7Nafiz Bey, 14 haftalık gebeyim. Doğumun rahat olması için hareket ve egzersiz yapmak istiyorum. Bana neler önerirsiniz?
DÜZGÜN duruş eğitimi önemlidir. Karın içi basınç artmışken, daha dikkatli iş yapmak gerekir. Özellikle çocuk doğduktan sonra bakım için kuvvetli kollara ihtiyaç duyulur. Kol egzersizleri bunun için çok önemlidir. Gittikçe artacak beden ağırlığı için bacakların kuvvetlendirilmesi gerekir. Hareketli bir bedende ödem, varis ve kramplar da az olur. Ayrıca pelvik taban kas kontrolü ve karın kaslarının kuvvetlendirilmesi için özel eğitim almak doğru olur. Bu konuları öğreneceğin ünitelerinde ehliyet sahibi olması en az bu konular kadar önemlidir.
ÖSTROJENİN ETKİSİ
720 yaşındayım ama hala memelerim büyümedi. Huzursuz oluyorum. Silikon düşünmüyorum. Ama ilaç kullansam büyür mü?
ÖNCELİKLE bu sorununun hastalık mı yoksa sana ait doğal bir farklılık mı olduğunu anlamamız lazım. Özellikle östrojen ve tiroit fonksiyon testleri gibi hormon tahlillerinin yaptırılması lazım. Östrojen eksikliği; memelerde küçülme, vajinada kuruluk, cinsel ilişki esnasında ağrı, ciltle kırışıklık, saç dökülmesi, vajinada sarkma, cinsel isteksizlik ve cinsel ilişkiden zevk almama sonuçlarını doğurur. Yani sadece şimdi değil daha sonra da şikayete neden olabilecek tespitleri yapmalıyız. Östrojen eksikliği olursa kadın erken menopoza girebilir, bu durumda sıcak basmaları, terleme atakları ve psikolojik dengesizlikler görülür. Herhangi bir ilaç alma. Önce tanı sonra tedavi.
ERKEKLER DOMATES YESİN
Babamın prostat hastalığı var. Bende de olmasın istiyorum. Faydalı yiyecekleri söyler misiniz?
PROSTAT sağlığı için tavsiye edilen doğal yiyecekler ısırgan otu çayı, balık yağı, soya fasulyesi, cüce palmiye, yeşil çay, brokoli, kabak çekirdeği ve hafif pişmiş domatestir. Ancak önce prostat muayenesi ol. Hastalık varsa tedavisi şart. Ayrıca gerekirse muayene sonrası sakınman gereken uygulamalar hakkında bilgi de almalısın.
CİNSEL SORUNLARINIZA EN SAĞLIKLI CEVAPLAR / DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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