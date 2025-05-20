Afrika sıcakları yurda giriş yaptı: İstanbul’da nem, 7 il için ise sağanak uyarısı yapıldı | Meteoroloji 20 Mayıs hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Mayıs 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Geçtiğimiz hafta sonunda başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde etkili olan sağanak yağışlar yerini yavaş yavaş yazı aratmayan sıcaklıklara bırakıyor. Uzmanlara göre çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarında belirgin bir artış bekleniyor. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu tahminleri.
Giriş Tarihi: 20.05.2025 06:56
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 06:56