Kadraj Galeri Kadraj İkon Afrika sıcakları yurda giriş yaptı: İstanbul’da nem, 7 il için ise sağanak uyarısı yapıldı | Meteoroloji 20 Mayıs hava durumu

Afrika sıcakları yurda giriş yaptı: İstanbul’da nem, 7 il için ise sağanak uyarısı yapıldı | Meteoroloji 20 Mayıs hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Mayıs 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Geçtiğimiz hafta sonunda başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde etkili olan sağanak yağışlar yerini yavaş yavaş yazı aratmayan sıcaklıklara bırakıyor. Uzmanlara göre çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarında belirgin bir artış bekleniyor. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu tahminleri.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 06:56 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 06:56
Afrika sıcakları yurda giriş yaptı: İstanbul’da nem, 7 il için ise sağanak uyarısı yapıldı | Meteoroloji 20 Mayıs hava durumu

Mayıs ayının ortasına gelinmesine rağmen yurt genelinde etkili olan serin ve yağışlı hava, yaz özlemini artırmıştı. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu raporuna göre bu tablo tamamen değişiyor. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası çarşamba gününden itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak. Uzmanlar bazı bölgelerde sıcaklıkların 10 derece birden artacağı uyarısında bulunuyor.

Afrika sıcakları yurda giriş yaptı: İstanbul’da nem, 7 il için ise sağanak uyarısı yapıldı | Meteoroloji 20 Mayıs hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde hava durumu bölgesel farklılıklar gösteriyor. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Afrika sıcakları yurda giriş yaptı: İstanbul’da nem, 7 il için ise sağanak uyarısı yapıldı | Meteoroloji 20 Mayıs hava durumu

İstanbul'da Güneş Yüzünü Gösteriyor

İstanbullular için sevindirici haber geldi. Bugün megakentte yağmur beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu ve açık geçecek. Nem oranındaki artış hissedilen sıcaklığı daha da yukarı çekecek.

Afrika sıcakları yurda giriş yaptı: İstanbul’da nem, 7 il için ise sağanak uyarısı yapıldı | Meteoroloji 20 Mayıs hava durumu

Sıcaklıkta İki Yönlü Seyir

Hava sıcaklıklarında dikkat çeken değişiklikler bekleniyor. Batı Karadeniz'de sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı öngörülürken, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece arasında artış yaşanacağı tahmin ediliyor.

Afrika sıcakları yurda giriş yaptı: İstanbul’da nem, 7 il için ise sağanak uyarısı yapıldı | Meteoroloji 20 Mayıs hava durumu

Rüzgar Doğuda Sert Esecek

Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Ancak Batı Karadeniz'in doğusunda, özellikle öğle saatlerinde, kuzey ve kuzeybatı yönlerden 40 ila 60 kilometre/saat hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor.