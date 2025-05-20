Afrika sıcakları yurda giriş yaptı: İstanbul’da nem, 7 il için ise sağanak uyarısı yapıldı | Meteoroloji 20 Mayıs hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde hava durumu bölgesel farklılıklar gösteriyor. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.