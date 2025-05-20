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Mossad’dan Suriye’de operasyon! 60 yıl önce idam edilen casus Eli Cohen’in arşivini kaçırdılar

İsrail dış istihbarat servisi Mossad, Suriye’de Kemal Emin Sabit takma adıyla İsrail adına çalışan ve 60 yıl önce ifşa olup idam edildikten sonra mezarına dahi ulaşılamayan ajan Eli Cohen’in arşivini kaçırdı. Suriye’ye operasyon düzenleyen Mossad, Cohen’e ait, 2 bin 500 belge, fotoğraf ve kişisel eşyayı İsrail’e götürdü. İsrail basını Mossad’ın yabancı bir ülkenin istihbarat servisinden yardım aldığını yazdı.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 09:31 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 09:46
Mossad’dan Suriye’de operasyon! 60 yıl önce idam edilen casus Eli Cohen’in arşivini kaçırdılar

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Mossad'ın, Suriye'de "Kemal Emin Sabit" takma adıyla Tel Aviv adına çalışan ve 18 Mayıs 1965'te idam edilen İsrailli casus Eli Cohen'e ait, Suriye arşivinde yer alan 2 bin 500 belge, fotoğraf ve kişisel eşyayı gizlice İsrail'e getirdiği belirtildi.

Eli Cohen, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır.Eli Cohen, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır.

MOSSAD'DAN SURİYE'YE OPERASYON

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre İsrail ajanı Cohen'in kişisel eşyaları, idamının 60. Yıldönümünde eşi Nadia Cohen'e teslim edildi.

İsrail gazetesi The Times of Israel, Mossad'ın operasyon için "yabancı bir istihbarat teşkilatından" yardım aldığını belirtti.

Nadia Cohen ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştırNadia Cohen ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır

FOTOĞRAFLAR, SAHTE PASAOPORTLAR, ANAHTARLAR…

Ele geçirilen materyaller arasında İsrail ajanı Cohen'in ailesine yazdığı el yazısı mektuplar, Suriyeli üst düzey yetkililer arasındaki iletişimin kanıtları, Cohen'in Suriye'de gizli görev yaptığı yıllarda çekilmiş fotoğraflar ve sahte pasaportlar da yer alıyor.

Koleksiyonda ayrıca Cohen'in kişisel eşyaları da yer alıyordu. Bunların arasında, Cohen'in tutuklanmasının ardından Suriye istihbaratı tarafından el konulan Şam'daki dairesinin anahtarları da vardı.

Başbakanlık Ofisi, Cohen'in idamından birkaç saat önce hazırlanan orijinal vasiyetinin de ele geçirildiğini söyledi.

Eli Cohen'e ait bir belge, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır.Eli Cohen'e ait bir belge, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır.

SURİYE'DEKİ ASKERİ ÜSLER HAKKINDA İSTİHBARAT TOPLUYORDU

Suriye istihbaratının Cohen'in evinden topladığı kapsamlı el yazısı notlar da bulunduğu belirtildi. Notlarda Mossad tarafından kendisine verilen görevler arasında Kuneytra'daki bir hedefi izleme ve Suriye askeri üsleri hakkında istihbarat toplama talimatları da yer alıyordu.

Cohen'in idamla cezaladırılmasına yol açan orijinal belgenin yanı sıra, o dönem Şam Yahudi Cemaati'nin başında bulunan Haham Nissim Andabo'nun Cohen'e son saatlerinde eşlik etmesine izin veren bir mektup da ele geçirildiği bildirildi.

Son olarak, "Nadia Cohen" başlıklı kalın bir turuncu klasör bulunduğu ve bu klasörde İsrail ajanı Cohen'in dul eşi ve uluslararası müdahale sağlama çabalarını takip eden gözetim kayıtları, ayrıca Cohen'in dünya liderlerine ve Suriye Devlet Başkanı'na onun serbest bırakılması için yalvaran mektuplar yer alıyordu.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Mossad'ın, yıllardır Eli Cohen'in mezar yerini aradığını ve belgelerin de bu şekilde bulunduğunu belirtti.

Eli Cohen'e ait bir belge, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır.Eli Cohen'e ait bir belge, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır.

ALTI GÜN SAVAŞI'NI ETKİLEDİ

Mısırlı Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Cohen, 1960'ların başında Mossad'a katıldı ve Kemal Emin Sabit takma adıyla Suriye'de üst düzey siyasi isimlerin arasına sızdı. Arjantin'den Şam'a taşınan Arap iş insanı kimliği ile Suriye'de Savunma Bakanlığındaki yetkililerle dahi yakınlık kuran Cohen'in 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda İsrail'e büyük katkı sağladığı belirtiliyor.

MOSSAD 60 YILDIR CESEDİNİ ARIYOR

Suriye'den İsrail'e telsiz sinyallerle mesaj ileten ajan Cohen, ordu karargahının yakınında yaşadığı için dikkat çekmiyordu. Suriye'nin Sovyetler Birliği'nden yeni haberleşme cihazları alması ve deneme yapmak için bir günlüğüne ordudaki tüm iletişimi kesmesinin ardından ifşa oldu.

18 Mayıs 1965'te Suriye hükümeti tarafından casusluk suçundan idam edilen Eli Cohen'in cesedi ise bulunamadı.

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