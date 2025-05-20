Yine CHP yine kriz! Bursa’da toplu ulaşımda grev... Metro seferlerini stajyerler yaptı

Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerde grevin biri bitmeden diğeri başlıyor…
İstanbul'un ve İzmir'in bazı ilçelerinde temizlik işçilerinin greve gitmesinin ardından sokaklarda çöp dağları oluşurken bir grev haberi de Bursa'dan geldi.
Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerde grevin biri bitmeden diğeri başlıyor…
İstanbul'un ve İzmir'in bazı ilçelerinde temizlik işçilerinin greve gitmesinin ardından sokaklarda çöp dağları oluşurken bir grev haberi de Bursa'dan geldi.
BURSA'DA ULAŞIM KRİZİ
Cumhuriyet Halk Partili Mustafa Bozbey yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) personeli greve gitti.
METROLARI STAJYERLER KULLANDI
Belediye ile anlaşamayan BURULAŞ personelinin iş bırakmasının ardından bazı noktalarda trenleri stajyerlerin çalıştırdığı öğrenildi.
Vatandaşların özel araçlarıyla çıkmasından dolayı bazı noktalarda trafik kilitlendi.
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, gece yapılan toplantıda BURULAŞ ile anlaşma sağlanamadığını saat 04.40'ta sosyal medya üzerinden duyurdu.
CHP'Lİ BOZBEY: SENDİKAYI İKNA EDEMEDİK
Bozbey, sendikanın taleplerini karşılamanın mevcut bütçe şartlarında mümkün olmadığını belirterek, "Ankara ve Konya'nın verdiği ücretlerin üzerinde bir teklif sunduk ancak sendikayı ikna edemedik" dedi.
Greve katılmayan çalışanlara teşekkür eden Bozbey, 1500 civarında halk otobüsünün hizmet vermeye devam ettiğini krizi aşmak için çeşitli önlemler alındığını söyledi.