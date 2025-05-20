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Yine CHP yine kriz! Bursa'da toplu ulaşımda grev... Metro seferlerini stajyerler yaptı

CHP'de grevin biri bitmeden diğeri başlıyor... CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım şirketi BURULAŞ’ta işçiler greve gitti, metro seferleri stajyerlere kaldı, kentte trafik aksadı. CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sendikanın taleplerinin bütçe imkanlarını aştığını öne sürerek, "Ankara ve Konya’nın verdiği ücretlerin üzerinde bir teklif sunduk ancak sendikayı ikna edemedik." savunmasını yaptı.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 09:59 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 10:00
Yine CHP yine kriz! Bursa’da toplu ulaşımda grev... Metro seferlerini stajyerler yaptı

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Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerde grevin biri bitmeden diğeri başlıyor…

İstanbul'un ve İzmir'in bazı ilçelerinde temizlik işçilerinin greve gitmesinin ardından sokaklarda çöp dağları oluşurken bir grev haberi de Bursa'dan geldi.

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BURSA'DA ULAŞIM KRİZİ
Cumhuriyet Halk Partili Mustafa Bozbey yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) personeli greve gitti.

METROLARI STAJYERLER KULLANDI
Belediye ile anlaşamayan BURULAŞ personelinin iş bırakmasının ardından bazı noktalarda trenleri stajyerlerin çalıştırdığı öğrenildi.

Bursa'da grevin ardından trenleri stajyerler kullandı (Fotoğraf: İHA)Bursa'da grevin ardından trenleri stajyerler kullandı (Fotoğraf: İHA)

Vatandaşların özel araçlarıyla çıkmasından dolayı bazı noktalarda trafik kilitlendi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, gece yapılan toplantıda BURULAŞ ile anlaşma sağlanamadığını saat 04.40'ta sosyal medya üzerinden duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) personeli greve gitti (Fotoğraf: İHA)Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) personeli greve gitti (Fotoğraf: İHA)

CHP'Lİ BOZBEY: SENDİKAYI İKNA EDEMEDİK
Bozbey, sendikanın taleplerini karşılamanın mevcut bütçe şartlarında mümkün olmadığını belirterek, "Ankara ve Konya'nın verdiği ücretlerin üzerinde bir teklif sunduk ancak sendikayı ikna edemedik" dedi.

Greve katılmayan çalışanlara teşekkür eden Bozbey, 1500 civarında halk otobüsünün hizmet vermeye devam ettiğini krizi aşmak için çeşitli önlemler alındığını söyledi.

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